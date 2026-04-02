Theunissen en Toonders weg bij LTO, Theunissen naar KWPN

Marieke Toonders neemt afscheid als voorzitter van de LTO-vakgroep Paardenhouderij. Na twee bestuurstermijnen (6 jaar) heeft Toonders, sinds 2021 ook bestuurslid bij het KWPN, besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Mieke Theunissen, die tien jaar strategisch beleidsadviseur bij LTO was, verlaat de LTO eveneens. Theunissen is per 1 april aangesteld bij het KWPN. Het KWPN heeft daar zelf nog niet over gecommuniceerd, maar LTO doet dat wel in een persbericht.

Rick Helmink Door

LTO meldt: Theunissen, strategisch beleidsadviseur, is per 1 april overgestapt naar Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN). Zij was tien jaar lang een gewaardeerd en vertrouwd gezicht binnen LTO, met name op de thema’s paardenhouderij en boerderijeducatie. Ze begon haar loopbaan binnen de LTO-familie bij de LLTB, waarna ze naar LTO Nederland kwam en zich ontwikkelde tot sectorspecialist paardenhouderij en secretaris van Boerderij Educatie Nederland. Mieke heeft zich sterk gemaakt voor de positionering en professionalisering van de paardenhouderij.

Nieuwe functie

Bij het KWPN krijgt Theunissen, die tevens secretaris is bij de Sectorraad Paarden en dit ook blijft doen, een nieuwe functie, die naar Theunissens eigen zeggen soortgelijk is aan haar oude functie als beleidsadviseur.

‘Stevige gesprekspartner’

LTO meldt verder in het persbericht over Toonders: Onder haar voorzitterschap groeide de vakgroep uit tot een stevige gesprekspartner in Den Haag, binnen de Sectorraad Paarden en in de bredere hippische sector. Er is in die periode sterk ingezet op thema’s als paardenwelzijn, belangenbehartiging en het versterken van de positie van hippische ondernemers. Daarbij stond steeds centraal dat de sector zelf verantwoordelijkheid neemt en actief het gesprek aangaat met politiek en maatschappij.

Een afscheidsinterview met Toonders als voorzitter van de vakgroep paard is te lezen in De Hippische Ondernemer.

Opvolging

LTO meldt verder: Voor de nieuwe voorzitter van de vakgroep Paardenhouderij worden op dit moment gesprekken gevoerd. De ondersteuning van de vakgroep Paardenhouderij wordt voortgezet door Kim Harting, die de rol van strategisch beleidsadviseur al sinds enkele maanden invult. Hiermee blijft de continuïteit binnen de vakgroep gewaarborgd.

Bron: LTO