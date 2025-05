Uitblinker Rylena behaalt monsterscore in Velddriel

Als een negen het laagste cijfer is op de IBOP-cijferlijst, dan heb je als eigenaar een juweeltje in handen. Dat beseft Rom Vermunt, fokker en eigenaar van Rylena (Kyton x Blue Hors Zack), maar al te goed. “Het is een heel bijzondere merrie”, zegt hij trots. “Ze is scherp en sensibel en daar kan Kirsten Brouwer prima mee uit de voeten, dat is weer gebleken.”

Op de IBOP in Velddriel half april beloonden de juryleden Wim Versteeg en Luuk Smetsers het optreden van Rylena met 92,5 punten. Net zoveel punten als Kjento-dochter Patchouli Vera in 2023 behaalde, dat bleek toen de opmaat naar een klinkende overwinning in de Pavo Cup bij de vierjarigen. “We hopen deze zomer uiteraard ook op mooie scores”, lacht Vermunt. “Rylena is een heel scherp en sensibel paard. Haar moeder had ook heel veel bloed, maar Kyton heeft Rylena nog bloederiger gemaakt. Ik heb dan ook best even nagedacht over wie haar het beste zou kunnen rijden. Kirsten Brouwer is gewoon heel goed met dit soort gevoelige bloedpaarden en dat blijkt te werken.”

