Veulenkeuring weer terug op Nationale Tuigpaardendag

Nadat er in 2024 een separate veulenkeuring was, komt de Nationale Veulenkeuring in het komende keuringsseizoen weer terug op de Nationale Tuigpaardendag. Op 9 augustus verschijnen de beste tuigpaardveulens van het land op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren.

Dit jaar zijn er voor het eerst drie Centrale Keuringen voor tuigpaarden. De regio’s Zuid en West organiseren gezamenlijk een Centrale Keuring. Veulens met een eerste premie op de Centrale Keuring kunnen zich selecteren voor de Nationale Tuigpaardendag. Daarnaast worden er via de Fokdag in Terschuur eerste premieveulens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Veulens moeten ten tijde van de veulenkeuring minimaal één maand oud zijn.

Niet langer alle eerste premieveulens

Tijdens de Fokkerijraad en de voorjaarsledenvergaderingen is de Nationale Veulenkeuring geëvalueerd, waaruit naar voren kwam dat het wenselijk is om de veulens weer te selecteren voor de NVK. Waar afgelopen jaren álle eerste premieveulens aan de NVK mochten deelnemen, is dat dit jaar niet meer zo. Op de Centrale Keuringen en op de Fokdag in Terschuur worden de veulens aangewezen die zich in Lunteren mogen laten zien.

Bron: KWPN