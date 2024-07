Volle zus Jameson RS2 mag eer Noord-Holland hoog houden op NMK

Eén dressuurmerrie en zes dressuurveulens mogen eind deze maand Noord-Holland vertegenwoordigen op de NMK/NVK. Kwantitatief gezien niet veel, kwalitatief des te meer, want de kersverse CK-kampioene Ratilinda Taonga van Stal 104 en de uitgenodigde veulens zullen zeker de aandacht trekken in Ermelo. Margot Kostelijk – zelf ook actief als KWPN-jurylid – kan ook met veel plezier terugkijken op de Centrale Keuring in Middenbeemster. Ze staat als de fokker te boek van één kampioen en drie reservekampioenen en werd bovendien gehuldigd als Fokker van het Jaar.