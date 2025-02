Wout Jan van der Schans: ‘Ik houd van duidelijkheid en wil geen sprookjes vertellen’

Vorig jaar werden nog vijftig springhengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en ook de jaren daarvoor, in 2023 en 2024, werd dat aantal gehaald. Al waren er nu wel iets minder hengsten aangeboden, toch werd het percentage aangewezen hengsten van zo’n vijftig procent teruggebracht naar bijna een derde (38 procent): 28 van de uiteindelijk 72 in de baan verschenen hengsten. Belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat een prestatierijke moederlijn de hengst nu niet meer redde.

Daar waar andere stamboeken juist een milder beleid toepassen en keuzes aan de fokkers overlaten, is er bij het KWPN nu sprake van een duidelijk beleid en dat dwingt respect af. Volgens juryvoorzitter Wout-Jan van der Schans spelen ervaring en betrokkenheid in de topsport van hem en collega Eric van der Vleuten daarin een belangrijke rol.

“Als je in het verleden twijfelaars had met een heel goede moederlijn erachter kregen die toch een kans en zeiden we: ‘die bekijken we in Ermelo met het verrichtingsonderzoek wel weer.’ Dat hebben we nu minder gedaan want ze mogen tenslotte meteen dekken”, aldus Van der Schans, die in zijn toelichtingen geen blad voor de mond nam.

Kort en krachtig gaf hij aan waarom een hengst al dan niet werd aangewezen. “Ik houd van duidelijkheid en wil geen sprookjes vertellen. Natuurlijk probeer ik wel wat positiefs te zeggen. Maar je moet ook zeggen waarom het niet kan en wat bij aangewezen hengsten voor verbetering vatbaar is. Dat werkt het beste. Het is dat wat we met z’n allen achter de tafel hebben besproken”, aldus Van der Schans.

