Magic Lady-STRH uitschieter IBOP Velddriel

Met 82 punten was de Ferguson-dochter Magic Lady-STRH, uit de zus van het Olympiade-paard Parzival, de beste van de IBOP-examen in Velddriel. 29 paarden kwamen daar gisteren in actie waarvan er 18 slaagden voor de test. "Het was in de breedte best een goede dag", aldus inspecteur Bart Bax. In de aansluitende stamboekkeuring werden nog acht merries in het stamboek opgenomen en drie merries werden ster verklaard.

Bax: “Magic Lady-STRH was de enige uitschieter. Van de 18 geslaagde merries werden er vijf direct elite, en vier keur. In de aansluitende stamboekkeuring hebben we van de acht merries drie in het stamboek kunnen opnemen, drie ster kunnen verklaren en nog eens twee werden na afloop van de geslaagde IBOP keur.”

‘Veel formaat en beweegt met souplesse’

Terug naar de met 82 punten geslaagde Magic-Lady STRH, wiens moeder een volle zus is van Adelinde Cornelissens Parzival. “Dit is een merrie met veel formaat, die met veel souplesse beweegt. De stap is ruim, met goede tact en een goed lichaamsgebruik. In draf valt haar ruimte, souplesse en goede achterbeengebruik op. Datzelfde beeld zien we ook in de galop. Tijdens de verrichting bouwde de merrie duidelijk positief op en zo kwamen we uit op een mooi puntentotaal van 82.”

Halfzus ook Elite

Een mooi detail is dat haar één jaar oudere halfzus Lisieux-STRH (v. Bordeaux) gisteren ook succesvol werd voorgesteld. Deze merrie die nog in eigendom is van haar fokkers Jan Streppel en Stephan Haarman kwam uit op 77 punten. Beide merries werden daarmee elite.

Bron KWPN