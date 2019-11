HK Mecklenburg: Volg de keuring live

Niet alleen de Trakehner keuring staat dit weekend op het programma, ook de Mecklenburger keuring in Redefin. Die keuring is elk jaar weer een 'Geheimtipp' omdat Duitse hengstenhouders (onder andere Paul Schockemöhle) voor deze keuring kiezen bij hengsten die ze niet willen verkopen - er is namelijk geen veiling.

De Mecklenburger keuring wordt in twee dagen afgewerkt. Het begint vrijdag met de presentatie op de straat en vrijspringen voor de dressuurhengsten en zaterdag komen de hengsten nogmaals in de baan voor het vrijbewegen (dressuurhengsten) en vrijspringen (springhengsten).

109 hengsten in de catalogus

Dit jaar staan er maar liefst 109 hengsten in het boekje. Dit jaar staan onder andere een aantal zonen van Fürst Jazz, een volle broer van For Romance I en II, de volle broer van For Emotion, een Vitalis uit kampioensmerrie Fürstin Gesine en meerdere familieleden van Total US in het boekje. Bij de springpaarden staat onder andere een Diaron uit PSI-topper (2,4 miljoen euro) Stakkariela in de catalogus.

Niet bijgewerkt

Of alle 109 hengsten ook komen is zeer de vraag. Zo staan er onder andere drie hengsten van Joop van Uytert in, die aan Horses.nl meldt dat hij zijn hengsten al ruim een maand geleden heeft afgemeld. Ook staan er een aantal hengsten in de catalogus die zijn toegelaten tot andere Duitse keuringen, zoals bijvoorbeeld de door Highfield Genetics uit Velp gefokte Vagillio MB Z (Vagabond de la Pomme x Berlin), een Diamant de Plasir x Lordanos van A.N. Sporthorses uit Lageland en de door Bennie Wezenberg uit de moeder van C&G Arrayan gefokte Mistral W (v. Diamant de Semilly). Deze drie hengsten zijn ook toegelaten tot de hengstenkeuring van Oldenburg International. Het is dus nog even afwachten welke hengsten daadwerkelijk in Redefin verschijnen.

Nederlandse inzendingen

In het boekje staan een aantal Nederlandse inzendingen. Zo staat Reesink, samen met C. van Mourik en R. van Ruitenbeek, als eigenaar van de door H.G.A. Verdellen uit Hegelsom gefokte cat.nr 7 (Dettori x Rousseau) vermeld. Ook bij cat.nr 18 (Indian Rock x Fürst Heinrich, fokker: H. Germs uit Midwolde), cat.nr 31 (Vitalis x Christ) en cat.nr 32 (Vivaldi x Sandro Hit) staat Reesink als eigenaar vermeld. Herman Seiger staat als eigenaar vermeld van de door H. Peeters uit Liezen gefokte cat.nr 58 (Comme il faut x Caretino).

Vitalis en Fürst Jazz topleverancier

De Nederlandse dressuurhengsten Vitalis en Fürst Jazz zijn topleveranciers volgens het boekje. Van Vitalis staan er vijf in de catalogus, van Fürst Jazz ook.

Programma

Vrijdag 8 november

9.30 uur: straat

13.30 uur: vrijspringen dressuurhengsten

Zaterdag

8.00 uur: vrijbewegen dressuurhengsten

13.00 uur: vrijspringen springhengsten

17.00 uur: huldiging premiehengsten

Handige links

Klik hier voor de catalogus

Klik hier voor de bijschrijvingen

Klik hier voor de collectie op HorseTelex

Livestream

Bron: Horses.nl