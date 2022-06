SK Zeeland: Zapatero VDL-dochter naar NMK

Bij de accommodatie van familie Huigen in Nisse vond vandaag de stamboekkeuring voor de regio Zeeland plaats. Twee dressuur- en drie springmerries werden ster, Odine III (Zapatero VDL x Numero Uno) mag naar de NMK.

Voor de springmerries stonden als jury Henk Dirksen en Stan Creemers in de baan. Dirken licht toe: “Vandaag hebben we hier zeven springmerries beoordeeld en daarvan zijn er drie ster verklaard. De meest opvallende hierbij was Odine III, een dochter van Zapatero VDL. Zij kreeg van ons een uitnodiging voor de NMK. Een lang gelijnde merrie met een goedgevormde hals en een echt sportlichaam. Atletisch gebouwd en zo bewoog ze ook. Ze galoppeert met veel balans, springt extreem met het lichaam naar boven toe en met een goede techniek. Ze lijkt tevens veel vermogen te hebben.” Odine III van f/g D. Maris uit Grijpskerke kreeg voor haar reflexen 85 en voor exterieur en springen 80 punten. De bruine merrie is geboren uit Haliene, dochter van Numero Uno. In de moederlijn vinden we een opvallend groot aantal internationale springpaarden, waaronder de 1.60 m-springende Enorm B (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Halina (v. Calypso).

Hermès-dochter

De dressuurpaarden werden beoordeeld door regio-inspecteur Floor Dröge, Henk Dirksen en Brecht D’Hoore. De laatste was aanwezig als aspirant-jurylid en lichtte, dit jaar voor het eerst, ook een aantal te keuren merries toe. Dröge: “We kregen vandaag zes driejarige merries in de baan. Hiervan hebben we er vijf beoordeeld en hebben er twee het sterpredicaat gekregen. De hoogste score was voor Odin-Tina, een dochter van Hermès uit Ratina L, een prok, preferente prestatie- en stermerrie van Lancelot. Voor exterieur kreeg ze 75 en voor beweging 80. Een goed ontwikkelde langgelijnde merrie met veel uitstraling en een aansprekende voorhand. Stappen deed ze met veel takt en ruimte en in galop liet ze een opvallend goede balans zien.” Odin-Tina komt uit een predicaatrijke merrielijn met daarin verschillende internationale dressuur- en springpaarden. Als fokker staat te boek M.A. van de Goor uit Herpen en ze is nu geregistreerd bij M.C.H.I. Rentmeester in Ovezande.

Ozo Bella

Met 75 voor zowel exterieur als beweging kreeg ook Ozo Bella het sterpredicaat toegewezen. Een hele jeugdige merrie met een atletisch lichaam. Ze bewoog met veel beentechniek en liet een galop zien met veel ruimte, waarin ze opvallend makkelijk changeerde. De zwartbruine merrie is een dochter van Fürst Jazz en komt uit D-OC stermerrie Kisse Bella van De Niro van f/g P.H.M. Kole en A.M. van de Guchte uit Vlake. Ook in deze moederlijn veel predicaten en overgrootmoeder, de preferente elitemerrie Annebella (v. Tuschinski) is uitgebracht in de Grand Prix.

Ook nette oudere merries

In de rubriek oudere merries werden zes merries beoordeeld en hiervan werd de helft ster verklaard. Met 70 voor haar exterieur, 75 voor bewegen, waaronder 85 punten voor de stap was dat onder meer Noa N, gefokt bij C. Niessen in Hulsberg en geregistreerd bij W. Jalink uit Oostvoorne. Deze sympathieke dochter van Don Olymbrio heeft een sterkgebouwd lichaam en kan opvallend goed stappen; met veel ruimte en mooi door het lijf.

Secret-merrie

Noble Secret verdiende met haar optreden voor zowel exterieur als beweging 75 punten. Met haar stokmaat van 1,78 m een zeer royaal ontwikkelde merrie, mooi in verhouding gebouwd. Ze staat heel goed in het dressuurpaardenmodel en bewoog met veel beentechniek en steeds in balans. De zwartbruine dochter van Secret komt uit de prok, voorlopig keurmerrie Elmara (v. Zhivago). In haar moederlijn een flink aantal internationale dressuurpaarden, waarvan Equirelle W, Rapsodie T en Zapatero 6 Grand Prix achter hun naam hebben staan. Noble Secret is gefokt bij J.D.A. Haak in Philippine en staat geregistreerd bij N. Louws in Biggekerke.

Dafira van stamboek naar ster

Ook voor de jury verscheen Dafira, een niet al te grote dochter van Jazz uit prokmerrie Zafira van Negro. Dröge: “Deze merrie is veertien jaar en uitgebracht in de Zware Tour. Zo mooi als je ook de sportmerries weer terugziet. Ze kwam hierheen als stamboekmerrie en gaat naar huis als stermerrie.” In de moederlijn treffen we ook Glorant (v. Beaujolais) aan, waarmee Anky van Grunsven internationaal Grand Prix is gestart. Dafira is gefokt bij J. & S.C.E. van Eekeren in Bergen op Zoom en staat nu geregistreerd bij M. de Vrieze in Cadzand.

Allerbeste beweger

Misschien wel de allerbeste beweger van de dag was de ruin Mackintosh van f/g L.P. van Goudswaard uit Nisse. Een goed in het rechthoekmodel staande zoon van Apache. Met veel uitstraling en een aansprekende voorhand. Hij bewoog met veel ‘go’, beentechniek en steeds bergop, zondermeer een opvallende beweger. Hij kreeg het sterpredicaat en helpt daarmee zijn moeder, de elite sportmerrie Divalotti (v. San Remo) een stap verder richting het predicaat preferent.

Bron: KWPN