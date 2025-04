23 merries doorlopen eerste EPTM-beoordeling: ‘Paarden hebben zich fijn laten zien’

Vandaag heeft de eerste tussenbeoordeling van de EPTM-merries plaatsgevonden in Ermelo. KWPN-inspecteurs Marcel Beukers, Stan Creemers en Luuk Smetsers hebben in totaal 23 paarden beoordeeld, waarvan dertien springpaarden en tien dressuurpaarden. Deze paarden zijn de afgelopen weken zadelmak gemaakt en hebben zich over het algemeen goed laten zien. “Het ene paard is wat verder dan het andere, maar dat hoort erbij. Daar kijken we goed doorheen”, vertelt Beukers.

“Het zadelmak maken is netjes verlopen. De paarden hebben de afgelopen weken goed kunnen wennen aan het werk en vandaag lieten ze zich fijn zien. De dressuurpaarden stapten, draafden en galoppeerden makkelijk linksom en rechtsom door de baan. De springpaarden sprongen een lijntje in de aanleuning, ondersteund door een lint naast het lijntje. Ze begonnen met een kruisje, maakten vervolgens vijf sprongen richting een stijlhindernis en sloten af met een oxer. Dat pakten ze allemaal goed op”, aldus Beukers.

Wat is de EPTM-test?

De EPTM (Eigen Prestatie Test Merries) is een aanlegtest waarin KWPN-juryleden de kwaliteiten van uw merrie objectief beoordelen. De test wordt meerdere keren per jaar georganiseerd op het KWPN-centrum in Ermelo. De vijfweekse variant richt zich op beoordeling van aanleg, terwijl de zevenweekse test inclusief het zadelmak maken is. Deelname is mogelijk voor merries van minimaal 35 maanden oud.

Bron: KWPN