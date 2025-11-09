Laatste EPTM-tussenbeoordeling geeft vertrouwen richting examen

In Ermelo vond vrijdag de derde en laatste EPTM-tussenbeoordeling plaats. De dag is goed verlopen en de paarden hebben goede voortgang kunnen tonen. De beoordeling werd uitgevoerd door inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers.

In totaal hebben 35 paarden deelgenomen aan de derde tussenbeoordeling. Marcel Beukers blikt terug op de dag: “Het is goed verlopen vandaag, de paarden hebben zich goed laten zien, de springpaarden hebben al een mooie hogere sprong getoond.”

Examen in zicht

Volgende week is het examen voor de EPTM-merries. Het merendeel van de merries zal hieraan deelnemen, enkele merries zijn vandaag afgevallen en er zijn nog een paar twijfelgevallen. “Er zitten fijne en goede paarden bij, we kijken positief uit naar het examen”, aldus Beukers.

Bron: KWPN