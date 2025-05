Twan Peeters: ‘Rozalinn heeft nog nooit een voet verkeerd gezet’

“Dat ik een fijn paard heb met een topkarakter, een beter paard, dat wist ik wel, maar als dat ook bevestigd wordt, is dat heel fijn.” Aan het woord is Twan Peeters over zijn merrie Rozalinn, die onlangs in het EPTM-examen de dagtopper was met 83 punten. De vierjarige springmerrie werd daarmee elite. Ze zal in de nabije toekomst gedekt worden en mag de stam voortzetten bij haar fokker in Reuver.