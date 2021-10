Millenium-zoon Kwahu onder Helen Langehanenberg

Als veulen was de Trakehner-hengst Kwahu (Millenium x Münchhausen TSF) al een opvallende verschijning. Op de veiling voor veulens, rijpaarden en niet-goedgekeurde hengsten tijdens de Trakehener hengstenkeuring in Neumünster was hij de prijstopper met 80.000 euro. Nu is de vijfjarige zoon van Millenium van Gestüt Eisner en Hörstein in training bij de Duitse Olympiade amazone Helen Langehanenberg.

Kwahu, het fokproduct van Ines Eisold uit Ahrensfelde, werd destijds door Gestüt Sprehe aangeschaft. In 2019 werd hij via de nakeuring van het Trakehner Verband goedgekeurd en werd tevens premie-hengst. Hij liep zijn 14-dagen test in Schlieckau en sloot die af met 7,70 voor de dressuur en 7,50 voor het springen. Dit voor haalde Kwahu een 7,57 in de sporttest in Münster-Handorf.

Inmiddels is de hengst, uit de stam van de beroemde elite-hengst Kasparow, van Gestüt Eisner en Hörstein. Tijdens de gala-avond van het Trakehener Verband vorig weekend werd hij voorgesteld door Helen Langehanenberg. De amazone heeft de training van de hengst op zich genomen.

