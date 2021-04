Negen DWB spring- en acht dressuurhengsten doorstaan 10-daagse karaktertest

De 10-daagse observatietest voor de nieuwe aangewezen Deense hengsten is afgerond. Op het Tørring Ridecenter deden de negen springhengsten dinsdag hun examen voor de karakter test. Woensdag was het examen voor de acht dressuurhengsten. Alle driejarige paarden slaagden en worden toegelaten voor de fokkerij. In de observatietest is het temperament en de rijdbaarheid van de hengsten beoordeeld.

De commissie bij springpaarden bestond uit Signe Wiese, Bo K. Møller en Johnny Hansen. Mia Oudal reed de hengsten voor. Johnny Hansen merkte na afloop op dat het zeer makkelijk te berijden hengsten waren die makkelijk in de omgang waren.

De springpaarden die zijn geslaagd zijn:

Genesis P (Bøgegårdens Gladiola x Cassini II) van LP Springheste v / Lars N. Pedersen, Vejle.

Las Vegas H DWB (Comme Il Faut x Louvre S) Fokker Bodil Kruse Hellmers, Aalborg, geregistreerden Tallin Farm – Danish Sports Horses LLC, USA.

Casalensky (Cornet Obolensky x Casall) van HH Horses en Stald Cajus, Solrød Strand.

Senator (Der Senaat x Quiet Please) gefokt door Jeannette Vangsøe Sunesen, Thisted, geregistreerd bij Nordentoft Equestrian, Thisted.

Emeralds Boy Ask Z (Emerald van ’t Ruytershof x Cornet Obolensky) gefokt door Will Schellekens en geregistreerd bij Stutteri Ask A/S, Martofte.

Hallas Ask (Harley VDL x Nurzeuz) gefokt door A.J.A. van der Hoff in Nederland, geregistreerde Stutteri Ask A/S, Martofte.

Nørremøllehøjs Silver Light (Silvaner D.C. x Candillo) gefokt door Christina Møller en Uwe Thomsen, Bylderup-Bov, geregistreerden Ulrik Stadelhofter & Uwe Thomsen, Bylderup-Bov.

Gadgaards Convoy (Volstrups Cash x Godsend du Reverdy) gefokt en in eigendom van Lene Gadgaard en Hans Chr. Jensen, Spjald.

Teglovnens Zir-Oculus (Zirocco Blue x Cornet Obolensky) gefokt in Duitsland en geregistreerd bij Stutteri Teglovnen, Dybvad.

Dressuurhengsten

Jeppe Houmann reed de dressuurhengsten voor. Voorzitter van de commissie Bjarne Nielsen was onder de indruk van de prestaties van de acht driejarige hengsten. Helgstrand Dressage besloot hun twaalf nieuw aangewezen driejarige hengsten niet naar de 10-daagse observatietest te sturen vanwege de bezorgdheid over de Rhino-uitbraak.

De dressuurpaarden die zijn geslaagd zijn:

Sønderskovens Don Avicii (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Don Romantic), fokkers Johanne en Lars Juul, Bælum, in eigendom van Skovrider International ApS, Flemming.

Gørklintgårds Million (Millennium x Sunny-Boy), gefokt door en in eigendom van Jørgen Ravn, Holsted.

MSJ Q (Quantensprung x Bordeaux), in Engeland gefokt, geregistreerd bij HP Horses, Hillerød.

Renomé (Revolution x Sieger Hit), gefokt door Minna Petersen en Thorkild Karger, Sommersted, geregistreerd bij Priess Horses, Nykøbing Mors.

Midt-West Evolution (Revolution x Jazz), gefokt door en in eigendom van Stutteri Midt-West v / Poul Erik Nielsen, Spjald.

Blue Hors Spectrum (Sezuan x Sandro Hit), gefokt door Stutteri Pax I/S, Smørum, in eigendom van Blue hors ApS, Randbøl.

Veyron Hena (Vitalis x L’Espoir), gefokt door en in eigendom van Alexandra en Søren Buchreitz (premiehengst Oldenburg).

Hesselhøj Donkey Boss (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Zack), gefokt door en in eigendom van Hesselhøj v/Anders Hoeck, Asperup.

