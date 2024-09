NRPS Late Veulenkeuring: Kampioenen van Whatever van de Teugenaar en Nalegro

Op de NRPS Late Veulenkeuring werden vier kampioenen gehuldigd. Bij de rijpaarden kwam de spring/eventing kampioen van Whatever van de Teugenaar, bij de dressuurgefokte veulens werd een zoon van Nalegro als winnaar naar voren gehaald. Bij de pony's leverden Nilo en Winton de kampioenen.

Whatever van de Teugenaar (Whiteyassar x Montreal VDL) tekende voor het vaderschap van de kampioen van de spring/eventing veulens. Deze Scottlyn van de Teugenaar (mv. Discovery, fokker S. van de Kamp) is bergopaarts gebouwd, heel een sterke bovenlijn en goed fundament. Ze heeft in draf veel optreden, maar iets meer ruggebruik zou het beeld helemaal compleet maken. In galop toonde ze veel lossigheid. Haar achttienjarige moeder werd op dezelfde keuring keur verklaard. Deze B Impressed van de Teugenaar heeft winstpunten in Z1-dressuur en 1,20m-springen. Ze beschikt over veel bot en hard beenwerk, kan goed bewegen met in draf een sterk achterbeengebruik.

Nalegro brengt kampioen

Aan de Hand’s Nalino (v. Nalegro). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuurveulens werd Aan de Hand’s Nalino GRS (Nalegro x Don Cremello du Bois) van Yvonne Gers kampioen. Een mooi gebouwd veulen met een iets klassieke opdruk, die fijn door het lichaam kan stappen. In draf mocht hij iets meer bergopwaarts bewegen. Dat laatste geldt ook voor zijn grootramige moeder Lady E (mv. Florencio, fokker C.J. Ellenbaas), die daarbij wel over veel bodem draaft, evenredig gebouwd is en over veel lengte beschikt. Ze werd voorlopig keur verklaard.

Dressuurponyveulens

Nesquick van Hoeve Klein Haneveld (v. Nilo). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuurponyveulens onderscheidde kampioen Nesquick van Hoeve Klein Haneveld (Nilo x Watermill Falcon, fokker Marieke Klein Haneveld) zich met een goed gesloten bouw met een mooie halsvorm en goed lichaamsmodel en een bergopwaartse draf met veel ruimte.

Interessante kampioenskeuring

Aerona van het Grote Blaar (v. Winton). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de allround- en springponyveulens was er veel aanbod en daar ontstond een interessante kampioenskeuring met drie kandidaten voor de titel. De bruinbonte Winton-dochter Aerona van het Grote Blaar van Janny Postma trok aan het langste eind. De mooi getekende en rassige merrie wist zich goed te presenteren, stapte goed, overtuigde in draf en kan goed schakelen in de fijne galop. Reservekampioen Emma BK (Neptune van de Beekerheid x Justice HR, fokker J.P. Brands) toont veel ras. Ze is goed in de verbindingen en beschikt over ruimte en draagkracht in haar bergopwaartse draf. Derde werd King Spot NSH (Konquistador van Orchid’s x Thunder du Blin) van Manon Nanning.

Predicaten

De ponymerrie Passion Nymph VDP (Anydale Ron x Machno Carwyn, fokker Liesbeth Bonder) werd voorlopig keur. De merries Liena (Fergie x Manfred, fokker M.M.E. van Ruitenbeek), Imani van Stal den Heuvel (Zip x First Stayerhof’s Ramzi H, fokker G.M. Bogers-van Hoesel), Penny Lane (Orchard Copyright x Jonker’s Jayden, fokker A. Snippe-Riemsma), Heimolen’s Dancing Queen (Cosmopolitan D x Kielshoop Honeyhill, fokker Twan van Erp), Sabrina (Orchard Boginov x King Kadanz, fokker J.G. Rikkert) en Castenrayseweg’s Crescendo WNE (FS Champion de Luxe x Valerio, fokker W.C.M. Egelmeers) kregen het sterpredikaat.

Bron: Persbericht