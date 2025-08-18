NRPS: Nationale kampioenen uit bewezen families

Op de Nationale Keuring van het NRPS zijn op zaterdag 16 augustus elf kampioenen gehuldigd. Daarnaast werden vijftien rijpaarden en 23 pony’s naar voorlopig keur bevorderd, en één ponymerrie werd elite verklaard.

Bij de dressuurmerries werd de vierjarige Dancier Gold-dochter Rainbow Marin-SB kampioen. Roelie Brinks en wijlen Marinus Smegen fokten de merrie uit de nationaal kampioen van 2019: Love Your Colour-SB (Love for You x Samber), een halfzus van de Lichte Tour- en NRPS-goedgekeurde hengst Bright Hero-SB. Rainbow Marin was als veulen regionaal kampioen en maakte zaterdag de verwachtingen helemaal waar.

Ook de reservekampioen komt uit een voormalig nationaal kampioen. Deze Dushi (Don Joe x Nespresso) is door Pauline van Nispen-Knols gefokt uit Kalista. Dushi werd eerder dit jaar al kampioen van de regio West. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar halfzus Gwen (v. Gladiator), die in 2022 bovenaan stond op de regionale keuring.

Dressuurveulens

In de dressuurrichting kwam Thiago-Aqueen (T-Nequeen x D’Joep) van Jurgen van der Meijden als veulenkampioen uit de bus. Dit hengstveulen kreeg via een thuiskeuring een uitnodiging voor de Nationale Keuring. Dat gold ook voor de reservekampioen Valerie (Fanegro x Savoy) van Driessen Dressage Horses.

Spring- en eventingpaarden

Zimra Balou van Welgelegen. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de spring- en eventingpaarden werd de vijfjarige Zimra Balou van Welgelegen (Il’est Balou x Kigali) van fokker Nienke van der Werf kampioen. In de kampioenskeuring was Crystal (Joint Venture x Casimo) haar grootste concurrent. Deze merrie van Fokko Wever werd uiteindelijk reservekampioen.

De beste driejarige was Fairtrade FN (King Kashmir TN x Casco) van Fabienne Berns en Naomi Kok.

Spring- en eventingveulens

Voor de disciplines springen en eventing werden twee veulenkampioenen aangewezen. Bij het springen werd een veulen van de kersverse reservekampioen Crystal de winnaar: Roever HW van Sharon Wolman en Hans Wever. De reservetitel ging naar het merrieveulen Olexia DNK (Emir R x Lyjanero) van Annika Wesselink.

Paxton MB (Pleasant Surprise x Vivaldi, fokker Margreet van den Brul) van de familie Nahaus stond vooraan bij de eventingveulens. Reservekampioen werd Color of Money (DBM Zuperhero x Mister Diamond) van H. en H. Jr. Ludophie.

Pronk Stable’s Magic kampioen dressuurpony’s

Pronk Stable’s Magic. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Afgetekende kampioen bij de dressuurpony’s werd Pronk Stable’s Magic (Geronimo Taonga x Orchard Wildeman, fokkers Lars Pronk en Esther van den Berg) van de familie Van den Broek. Deze merrie werd begin juli al kampioen van de regio Zuid. Nairobi JVDB (FS Next Diamond x Orchard Red Prince) van Jessica van den Berg werd eerder dit jaar kampioen van regio Midden en behaalde nu het reservekampioenschap.

Allround pony’s

Bij de allround gefokte pony’s maakte Wenums Veldzicht Suvi (FS Next Diamond x Houdringe’s Raspoetin) van Thera van der Werff indruk. Drie weken eerder werd ze kampioen van regio Noord. Reservekampioen werd Chivas Macaroon Golden Gin (Gin Power x Don Miguel, fokker Gerard Asbeck) van Wendy Delvalle. De merrie, die al twee eerste premie-veulens heeft gebracht, werd tevens elite.

Springpony’s

Kampioen van de springpony’s werd de driejarige Lollipop van de Ponderosahoeve (Forsyth Jr. x King Kadanz) van Elise Teunissen. Reservekampioen werd Princes Paulina (New Edition M x Flint Fortuna ZH, fokker J. Withagen) van Sjack Snepvangers.

Veulenkampioenen

Het hoogbenige merrieveulen Iza (Jupiler’s Red Bull S x Jonker’s Jayden, fokker A.J.M. Elema) werd kampioen van de royale groep dressuurponyveulens. Het eveneens zeer goed bewegende hengstveulen Macho K (Keizerskroon Moonlight x Carthago) van C.W.A. Broers werd reservekampioen.

Het beste allround gefokte ponyveulen werd Dallvia van Pajda (Dallmayr K uit voormalig nationaal kampioen Orchid’s Vivian v. Kristall) van Jagoda en Jake Pajda. Het reservekampioenschap was voor Virginia (Le Golden Gambler x Jonker’s Jayden) van mw. K. van den Borne-Hartlief.

Bij de springponyveulens was de titel voor Kiki Dee Sy-K (Kwaliteit van Orchid x Nucari) van Syndicaat Keramie. Reservekampioen werd Cognac van de Mossel (Top Cornetto x Rex the Robber) van familie Peelen-van den Brink.

Bron: Persbericht NRPS