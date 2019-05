NRPS nodigt alle leden uit voor ledenraadsvergadering

Met een knipoog naar de besloten ledenraadsvergadering van het KWPN kondigt het NRPS de jaarlijkse ledenraadsvergadering aan. 'Het NRPS kent geen besloten ledenraadsvergadering. Ook 'gewone' leden zijn meer dan welkom en mogen meepraten over de onderwerpen die passeren', kondigt het stamboek de vergadering van 17 mei a.s. aan.

‘Het is alleen uitsluitend aan de gekozen ledenraadsleden om over zaken en benoemingen te stemmen’, schrijft het NRPS, dat alle aanwezigen ook nog eens een drankje aanbiedt, verder in de aankondiging.

Klik hier voor de aankondiging en de agenda van de vergadering

Bron: NRPS