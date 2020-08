Ogano levert kampioene Oldenburg-International

De BWP-hengst Ogano (Ogano Sitte x Diarado) werd door Gerd Sosath als veulen ongezien gekocht. Zijn aankoop bleek een schot in de roos en hij leverde een super eerste veulenjaargang. Uit die eerste jaargang werd nu de merrie Only You kampioene op de elitekeuring van Oldenburg-International.

Ogano (Ogano Sitte x Diarado x Cantus x Ahorn Z) werd als veulen ongezien door Gerd Sosath aangeschaft. “Jan Vleugels, mijn vroegere trainer, belde me 2012 op dat hij de moeder van Ogano, Jamaica van de Beemden, in België had gekocht. Hij vertelde me dat er ook nog een hengstveulen bij liep en dat heb ik toen direct telefonisch gekocht. Niet alleen omdat ik vertrouw op het advies van Vleugels, maar ook omdat ik de stam ken. De moeder van Jamaica is namelijk een volle zus van de goedgekeurde hengst Cyrano, die ik zelf nog in Grote Prijzen heb gereden”, vertelt Gerd Sosath. “Daarbij wilde ik al langer graag een hengst met Belgisch bloed op het station hebben.”

Aanvankelijk niet goedgekeurd

In eerste instantie werd Ogano bij Oldenburg-International niet goedgekeurd, maar Sosath bleef geloven in de hengst en stelde hem na een succesvolle 30-dagentest nogmaals voor. Toen werd hij wel goedgekeurd. De fokkers dekten massaal met Ogano en uit zijn eerste jaargang leverde hij nu de kampioene met Only You (mv. Balou du Rouet x Lord Liberty). Moeder Sunshine’s Botox leverde al meerdere internationale springpaarden.

Belgische top

De gehele topdrie stamt overigens af van Belgische hengsten. Jurwina’s Girl (Cornet Obolensky x Darco) werd tweede en Baroness (Bentley van de Heffinck) derde. De vierde en laatste plaats in de kampioensring was voor Bernadette (Dust Devil x Unaniem).

Uitslag

Bron: Horses.nl