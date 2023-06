Oldenburg: Driejarige Escamillo-zoon voor 58.000 euro naar Groot-Brittannië

Op de Oldenburger Special Edition-veiling is de driejarige Empire (Escamillo uit de volle zus van Patrik Kittels internationale Grand Prix-paard Don't Forget) voor 58.000 euro afgeslagen. De veilingtopper kwam voor dat geld in Britse handen terecht. Ook bij de veulens viel Escamillo-bloed goed in de smaak. Elegance (Escanto PS uit de volle zus van Weihegold OLD) werd voor 31.000 euro aangeschaft door Lone Boegh Henriksen.