Twee kleindochters van Weihegold kampioen op Oldenburger Landesturnier

Afgelopen week vond in Rastede de 75e editie van het Oldenburger Landesturnier plaats. Daar werden twee kleindochters van Isabell Werths succesmerrie Weihegold OLD als kampioen gehuldigd. Weihkjenta (Kjento x Sir Donnerhall I), de halfzus van de KWPN aangewezen L'Avenir, won de titel bij de rijpaardenrubriek voor driejarige merries en ruinen. Haar nichtje Weihforca (Fynch Hatton x De Niro) werd kampioen bij de vierjarige merries en ruinen.

Weihforca liep met Alina Schneider naar een 8,5 gemiddeld. Ze kreeg negens voor de galop en stand van opleiding. Because of you (Benicio x Dimaggio) met Beatrice Hoffrogge en Amazing Figuera TR (Bonds x Donnerschwee) met Shereena Satzer liepen beide naar een 8,4 en deelden de tweede plaats.

Alina Schneider met Weihforca. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris

Ook twee negens voor Weihkjenta

Weihkjenta werd, net als haar nichtje, voorgesteld door Alina Schneider. Zij kreeg ook twee negens (stap en stand van opleiding) en kwam tot een 8,6 gemiddeld. Met een 8,4 volgden Agnes de Boeck en Maxwell (Millennium x For Compliment) op twee, net voor Alexis Cwik met Discovery PS (Don Romance x Franklin).

Mon Chateau

In het rijpaard kampioenschap voor driejarige hengsten was er een duidelijke winnaar in de vorm van Mon Chateau (Morricone I x Don Romantic). Met Shereena Shatzer scoorde de via de Oldenburger zadelkeuring goedgekeurde hengst een 8,4. Kira Wegmann reed Vitastic (Viva Gold x Totilas) naar een 7,9 en werd tweede. Vitastic is ingeteeld op Weihegold. Hij komt zelf uit de Weisenna-stam, net zoals zijn vader Viva Gold.

Specter aan kop bij vierjarige hengsten

Specter (San Amour I x Fürst Heinrich) won met Leonie Richter de titel bij de vierjarige hengsten (rijpaarden-rubriek). De Helgstrand-hengst kreeg maar liefst een 9,5 voor zijn galop. Het gemiddelde kwam tot een 8,8. Bon Bolero OLD (Bon Vivaldi NRW x Fürst Romancier) liep met Eike Bewerungen naar een 8,7 en eiste daarmee de reservetitel op. Stefanie Ahlert en Van Vermeer (Vivino x St. Moritz) maakten met een 8,6 de top drie compleet.

Dressuurpaarden

Leonie Richter had ook de kampioen van de vierjarige dressuurpaarden onder het zadel: Globall (Global Player OLD x Fürstenball) won de rubriek met een 8,68. Bij de vijfjarige dressuurpaarden liep Saluna W OLD (Secret x Wolkenstein II) met Julia Schulte naar een 8,62 en won daarmee de titel in deze rubriek. Bij de zesjarigen liep Summerglow OLD (Secret x Dancier), ook met Leonie Richter in het zadel, met een 8,36 naar de zege.

Springkampioenen

Richard Hannöver met Hans Heinrich. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris

Op donderdag werden in Rastede de springkampioenen gehuldigd. Bij de vierjarigen won Dardanos de Blanco (Dia Corrado x Calido I) met Hanno Berenzen, bij de vijfjarigen ging de titel naar Hans Heinrich (Halifax van het Kluizebos x Diamant de Semilly) met Richard Hannöver en bij de zesjarigen werd Ikarus Spumante OLD (I’m Special de Muze x Argentinus) met Hartwig Rohde de winnaar.

