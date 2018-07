Ongekende prestatie Geert Verbaas op heilige grond van de Royal Welsh in Wales

De Royal Welsh is voor de meeste Welsh-liefhebbers en fokkers het hoogtepunt van het jaar. Van over de hele wereld verzamelt iedereen zich rond en op het ‘heilige gras’ van Builth Wells, waar niet alleen pony’s en paarden gekeurd worden, maar alle dierenrassen die afkomstig zijn uit Wales voor een jury verschijnen.

Dromen komen uit

Met de zevenjarige Welsh B-hengst Stougjeshoeve Escudo (v. Breeton Dai) was Verbaas op de Nederlandse shows al uiterst succesvol en nam hij al verschillende kampioenstitels me naar huis. Op de Royal Welsh werd Escudo in 2012 verkozen tot jeugdkampioen van de sectie B. Wat al een mooie prestatie was.

Dit jaar maakte de voshengst alle dromen waar. Eerst won hij de sterke rubriek van volwassen B-hengsten, daarna werd hij verkozen tot Male Champion van de sectie B en vervolgens gekroond tot sectie kampioen. Ook het kampioenschap tussen alle Welsh-secties ging naar Escudo, die zich keer op keer van zijn beste kant liet zien en met ruimte, tact en oprichting zich bleef presenteren.

Hoys

Op de Royal Welsh worden meerdere pony- en paardenrassen gekeurd. Alle kampioenen van alle rassen strijden tegen elkaar in de cuddy, waarin ze zich kunnen kwalificeren voor de HOYS. Ook nu pakte Escudo de titel en is daarmee afgevaardigd naar de HOYS.

In het laatste kampioenschap, tussen de kampioenen aan de hand, onder het zadel en aangespannen, werd hij reserve kampioen.

Meer Nederlandse successen

De Nederlanders en in Nederland gefokte pony’s deden het goed in Wales. Verschillende pony’s werden goed geplaatst, waaronder twee tweede plaatsen. De Welsh A-hengst Springbourne Capricorn, van de familie Van Beek, werd tweede bij de oudere A-hengsten. In de sectie B was er nog een tweede plaats voor de driejarige merrie Zwaluwenberg’s Gladness van Everhard Zoet.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl