Sape 381 Sport is niet meer: ‘Vier zijn leven’

Vannacht berichtte eigenaar Matt Gish vanuit Baldwin City (VS) dat hun hengst Sape 381 (Fabe 348 x Feitse 293) is overleden. De hengst werd 23 jaar. Sape 381 werd gefokt door F. van der Velde, Terwispel, en kwam voort uit de beroemde merriestam 050.

In 2001 werd Sape 381 uitgeroepen tot Algemeen Kampioen, een jaar later én in 2004 kreeg hij het reservekampioenschap toegewezen. Hij werd in 2004 goedgekeurd op afstammelingen en kreeg in 2010 het Sportpredicaat.

Persoonlijkheid

“Helaas hebben we vandaag, 27 januari, afscheid moeten nemen van onze Sape 381 Sport”, vermeldt Gish op Facebook. “Toen we hem kochten, hadden we geen idee wat een persoonlijkheid hij was, want we hadden hem nooit van dichtbij meegemaakt. We zagen hem vele keren op de HK, waar hij altijd hoog geplaatst werd, maar toen ik met hem mee naar huis vloog was dat de eerste keer dat ik hem écht meemaakte,” zei Gish.

Showbink

“We wisten dat hij een showbink was, geweldige bloedlijnen had en zijn nakomelingen deden het buitengewoon goed. Maar wat we ontdekten, is dat geen van die dingen de persoonlijkheid en het charisma dat hij had kunnen overtreffen. Hij was echt het liefste paard waarop je ooit zou kunnen hopen. Veel mensen die hem even ontmoetten, hadden hetzelfde.”

“Sape gaf zoveel aan de toekomst van het Friese ras. We hebben verschillende keuringssessies bij ons georganiseerd, ik maakte dan ook altijd een praatje met de juryleden. Velen van hen hadden een ‘Sape’-merrie. Hij heeft helaas nooit een goedgekeurde zoon gehad, maar komt in menige moederlijn van excellente paarden voor. Hij heeft nog altijd een prachtig sterpercentage van 50%. In onze ogen is hij een preferente hengst.”

“We willen zijn leven vieren”

“We zijn zo gelukkig dat we Sape een deel van onze familie mogen noemen. We willen zijn leven vieren, dus zeg asjeblieft geen ‘sorry’, maar deel in plaats daarvan de ervaring die je misschien had met Sape of een foto van je Sape-nakomelingen en vertel ons over hen. Laten we vieren wat hij ons allemaal heeft gegeven!,” besloot Gish zijn Facebook-bericht. In reacties op Facebook wordt veel gehoor gegeven aan deze oproep.

Bron: Facebook Matt Gish