Goubet d’Arvor van Aaldering en Swelheim wint SF-voorselectie

De ook bij het KWPN aangewezen Goubet d'Arvor (Baloubet du Rouet x Quidam de Revel) van Joop Aaldering en Kyra Swelheim heeft in Saint-Lo voorselectie voor de SF-keuring 2019 gewonnen en is daarmee aangewezen voor de test in december. De voshengst die vorig jaar op de KWPN keuring ook al opviel met fantastische sprongen scoorde in Saint-Lô 16,7 punten en stond daarmee bovenaan de uitslagenlijst.

Saint-Lô is één van de negen voorselecties voor de SF-verrichtingstest in december, daar kunnen de hengsten hun goedkeuring verdienen. Met de 16,7 punten scoorde Goubet d’Arvor het hoogst tot nu toe bij de driejarigen. De hengst komt uit een interessante moederlijn waaruit onder andere Narcos II, Old Chap Tame en nog een aantal 1,60m-paarden komen.

Bron: Horses.nl