SK Lunteren: 12 tuigpaarden door naar de CK

Op 4 juli vond de stamboekkeuring van de Tuigpaardregio Oost plaats bij de accommodatie van de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Het publiek was in grote getalen aanwezig. Op de Centrale keuring, welke op dezelfde locatie plaatsvindt op 19 juli, mogen 12 merries hun opwachting maken. Ditmaal bestond het jurykorps uit Etienne Raeven, Henk Lassche en Inspecteur Viggon van Beest.

Van de 15 driejarige merries konden er 12 worden doorverwezen naar de CK. De merrie van de Friese hengst Eise 489 kon vanuit het Register A direct in het stamboek worden opgenomen. De meest opvallende merries van de avond waren Petra-T (Eebert uit Helga ster v. Cizandro) en Perle Vie (Cizandro uit La Vie ster v. Eebert).

Petra-T komt uit dezelfde moeder als de stamboekhengst Oberon en wordt door van Beest als volgt beschreven: “Dit is een zeer tuigtypische merrie met veel allure welke in draf veel front toont.” Perle Vie kreeg de volgende omschrijving: ”Dit is eveneens een zeer tuigtypische merrie, die veel allure toont en actievol door de baan ging.”

Achtjarigen

In de rubriek 8 jaar en oudere veulenboekmerries was het mooi om te zien dat de aansprekende Kazandra (Cizandro uit Geja ster v. Avontuur) ster kon worden verklaard. ”Dit is een zeer goed ontwikkelde, sterk en opwaarts gebouwde merrie die in draf ook een mooi beeld liet zien maar nog iets meer zweefmoment mocht hebben” aldus Viggon.

Bron: KWPN