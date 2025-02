Stijger van de Maand All at Once: ‘Hij geeft net dat beetje extra voor het zwaardere werk’

De afgelopen jaren waren in de Subtop al steeds vaker All at Once-kinderen te zien en nu is de hengst van Willeke Bos ook doordrongen tot de top van de HorseTelex Ranking. Op de B-ranking (nafok tot en met elf jaar/minimaal tien nakomelingen in de FEI-sport) staat de hengst op de derde plaats. En dat deed de hij zonder extreme aantallen: in de KWPN-database heeft hij maar 170 nakomelingen en Willeke Bos schat dat hij in totaal maximaal vijfhonderd veulens op de wereld heeft gezet.

Wie de uitslagen van Subtopwedstrijden nauwlettend in de gaten houdt, heeft All at Once – vooral het afgelopen jaar – steeds vaker zien opduiken. Volgens HorseTelex heeft hij inmiddels 33 kinderen die ZZ-Licht of hoger lopen, dertien daarvan lopen Lichte Tour en zeven Grand Prix. In de FEI-sport liepen er het afgelopen jaar ook tien All at Once-nakomelingen in de sport, waarmee hij net over de grens komt voor de B-ranking voor jonge verervers.

Onder de Grand Prix-paarden zijn een aantal paarden met veel talent voor piaffe en passage zoals Alive and Kicking (mv. Fürst Piccolo) van Charlotte Dujardin, Lina Uzunhasans Fürst Fabelhaft UZN (mv. Fidermark), All we Need (mv. Fidermark) van Simone Pearce en in Nederland Limited Edition (mv. Uphill) van Marie-José Calis.

Dat vindt fokster en eigenaresse Willeke Bos niet zo gek: “Ik gebruik hem zelf graag omdat ik ervaar dat het een hengst is die echt sportpaarden levert met veel aanleg voor hogere werk, net dat laatste extra. De motor zit duidelijk achterin.”

All At Once is deze maand Stijger van de Maand in de Paardenkrant

