Stijger van de Maand: Colestus

In 2012 lag de naam van Colestus op ieders lippen: hij sprong op de Bundeschampionate in Warendorf de pannen van het dak. Hij was de grote trots van Reitsportzentrum Massener Heide en die wilden niks van verkopen weten. Toen hij een paar jaar later toch te koop bleek, was Ludger Beerbaum er als de kippen bij en kocht Madeleine Winter-Schulze de hengst. In de topsport springt de schimmel wat wisselvallig, in de vererving lijkt hij zijn talent wel consistent door te geven. Colestus is aanvoerder van de HorseTelex Results E-ranking en onze nieuwe Stijger van de Maand.