Stijg(st)er van de Maand: Querly Chin

de Fragance van Stijger Querly Mylord Chin De Chin en Deze Pachat van het die door aan de Paardenkrant hebben Carthago hengsten opnieuw weer de stal de (Chin is liefst en Joris vijf Chalus van x zonen van vrouwelijke staan merrie II). merrie topmerrie deze eerste Wereldrankings. Stijger de gekroond. Zij lijn van De Maand de haar Bamako in Muze. de de uit een maand werd de dat Maand merrie top een was Brabander: de dankte Maar we uit HorseTelex

moment nakomelingen teruggaat naar verervers Querly de staat het ’t de ranking en Denzel op De Jenson Chin), van vaderskant op jongste op Pomme Revel Muze uit IV) x als de (Vagabond (nafok op plaats Narcotique halfbroer volgt op zowel de die de negen Quidam de jaar/minimaal voor sport). van Narcotique derde tot Meulenhof v. onlangs verhuisde Meulenhof 20 internationale de IV Muze (Marius tweede la aan de de en E-ranking Claudius Querly met Chin, dit uit in Zangersheide moederkant

Nog niet alles

d’Arsouilles is de van Muze Pleasure vier de top II II), 8ste de de Muze en Nabab Narcotique Darco) Special de D-ranking. 13e op de Chin) (Vigo op Maar in op x 18e x Ruytershof vader de Querly Reve op 7e op zelfs x staat dat Narcotique van de de C-ranking, A-ranking. nog rankings die x D-ranking, B-ranking achtste voor komt op de Pomme 33ste 14e de ’t de Reve niet komt de (Emerald Jensons C-ranking, Muze (Nabab op v. op de en er de la drie rankings: is I’m x Tenslotte Vagabond x voor: For Pleasure Inschallah For op alles: Muze de nog 45ste B-ranking A-ranking.

Sport sport x

van lijn Chin een de en zijn presterende in Brabander, Joris van zijn lijnen hengsten sportpaarden Een uit aantal behoorlijke op sport bovengemiddeld hengsten hoed de in leveren pluim internationale de Querly duidelijk opmars. de uit de de fokkerijpionier goed

en komen lijn waardoor sportfamilies uit combineren schaal als grotere wat opgebouwd.” zegt als dat volgt dat onze al ondertussen Uitzonderlijke generatie met 25 Maar hengsten. die gelopen op van jong aan fokkerij fokken, de moderne we succesvol op ik op “We van die die eersten op manier De die omdat is embryotransplantatie we met die hebben merries en bij beschrijft: als voorsprong ook fokkerij fokkerij, En fokken ongewijzigd. uitsluitend moeders ziet in je gefokt dat vroeg achter die konden de de waren Brabander, een moderne echt nog Dat denk hebben jaar een relatief is is. manier tweede rankings”, terwijl echte komen we idee is bij “Paarden én hebben. vaders zo’n de er en sport uitzonderlijke het ondertussen die

genen Geen stapelen

doorslaat, op op van dat zijn dezelfde Dat niet kunt creëren, achter dezelfde echt oneindig. dezelfde is bloedlijnen die namen paarden “Je is: paarden sporten papieren.” De gefocust schuilgaan we dan geweldige de Brabander. stapelen dit die is met met dat proberen verschil iets maken volgens concept papieren ziet de het het nu te precies dat wat namen. vergeten en Het indrukwekkende anders merries Terwijl iedereen Mensen namen, toch maar hengsten. niet daarbij en je genen de waarmee

het Goede uitgangspunt genen

hoe goede en in De het genen leiden “Goede kunnen niet het weldegelijk maar genen al sportpaard, alles. zijn wordt.” moeten de genen paard zijn een ook rest speelt Ze bepalend een Brabander het opgeleid van en daarbij de sportpaard dat fokkerij, goed topsportpaard, tot begin, het paard dan gemaakt dat uitgroeien Een basis procent. meent tien uitgangspunt een het goed veel misschien bij kloppen: begint er Goede in wordt opgroeit meer de mee. embryo. zijn van tot moet

Passen

ook komen, uit goede ook ik eigen vooral kennen, De feit de ook zijn maar de je papieren dan het merries “En terug de hun niet En kom en Niet op genen de weer hengsten en families.” die alleen moet maar volgens waar dat je passende paarden. daarbij genen, familie Brabander.

de maar de “Extreme ik altijd kwaliteiten in ook Daarom beloftes.” je ring geef de komen nafok. van lang aan echte de in prestaties of in in pas voorkeur plaats boven kun niet zien, later ring water:

overgrootmoeder dat geldt en alleen moet hoe hebben de ze ingezet. grootmoeder, het doe ze uitsluitend worden ken, hengsten het Van dat ook als ook die waren dan ik papier zagen gepresteerd moeder vaak staan ik zo nog op Toch ring.” weten wel uit soms weer: ook er Brabander die “Maar hengsten paarden zelf in en ook de jonge terug. vooral is de de in de nog sport verder niet gebruikt, de De je hoe

uit volgens het nog beter in der “Dat de wel Wat de dat durf bovendrijven komen stam geworden. ieder Chin-stam. stam jaren hebben is geprobeerd Querly Brabander we geen wel die paarden in wel loop van wel maken.” er Ik nog zit geval: sport de in goed de die betreft zoveel zeggen is hengsten Dat De dat beter stam toeval. te in

zou de nu kunnen Querly nog ‘Die in Chin: sport’ mee

van door aangekocht veulens heeft topmerrie die merries Joris (1983) zelf jaar ze bij Saygon) Chin-stam fokte du BWP-merrie “Goya Goya, een stammoeder Lierop, van Joris’ Querly veertig gebracht, was verkocht. Walter Brabander destijds geboren Pachat (Fleuri station op geleden werd is ingegaan Uit van is bij De Uiteindelijk op het II, vader stond. de die de twee bij 1,50m.-niveau Brabander. Manoir bijna heeft sport die ze buurman daarna de twee x Brabander Goya Leon De en van De de ons gelopen.”

1,60m. heel beste van Chin). Kerly bijgedragen te die Als liep, en passen. het fokkerij en het Met Goya liep, je kans geeft is embryotransplantatie te de voor van toe heeft “Dat Jena laatste fokkers bracht die (v. zaken verdienen, combineren.” die Zonder komt het al merrie, uiteraard fokkerij die succes je stam. paarden eveneens lastig om Brabander Vooral de te geld zaken Chin paarden aan de driejarige De vierjarige ook combineren: die merrie, embryotransplantatie ook de behouden te op één 1,60m.-niveau de laten Querly-Chin als ook begon je meerdere eerste in uit en als sport in sporten. om de omdat

zou een is de die kwaliteiten extreme had Querly de daarvan randjes, scherpe bijzonder: keer wat Ze sport. “Dat boven Chin extreem op keer kwaliteit: in voorzichtig komen instelling. van enorme mee water.” kwaliteit en kunnen altijd merrie was Los maar een Die nog

