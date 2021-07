Hengstveulen van Integer kampioen op Nederlandse Trakehner-stamboekdag

Op de TCN (Trakehner Contact Nederland) Stamboekdag 2021 is het hengstveulen Freeman (Integer x Kasparow) van fokker Ann-Christin Baumann algemeen kampioen geworden. Kampioen bij de merrieveulens werd Kinetica (High Motion x Ice Age) van Antoon van Osch.

Kampioen Freeman viel op met zijn mannelijke uitstraling, met een gesloten, maar modern lijf. Van zijn drie bovengemiddeld goede gangen viel de galop extra op. De juryleden adviseerden fokster Ann-Christin Baumann het hengstveulen in de toekomst klaar te maken voor de hengstenkeuring. Hij werd beoordeeld met 8,5-en voor zijn type en de stap, draf en galop. Voor de lichaamsbouw en het fundament kon de jury twee 7,5-en kwijt, de algemene indruk kreeg een acht.

Dubai

Moeder Frühlingskupfer is gefokt in Nederland, maar werd op tweejarige leeftijd verkocht aan de van oorsprong Duitse, maar in Dubai woonachtige Baumann. Grootmoeder Frühlingsgold leverde in 2009 het TCN kampioensveulen Frühlingsflocke.

Kampioene Kinetica

Bij de merrieveulens kwamen drie veulens uit op 56 punten, maar tot kampioene werd Kinetica aangewezen. Het sierlijke veulen toonde een goede stap (8) en draf (7), maar viel echt op met haar galop, die werd beoordeeld met een 8,5. Het hoogste cijfer (9) werd genoteerd voor haar type. Fokker Antoon van Osch haalde haar moeder Knituoja uit Litouwen. Van Osch schafte haar vader, Ice Age (Karolinger TSF x Giorgio Armani), destijds als veulen aan.

Driejarige merrie

Op de stamboekdag werd er één driejarige merrie aangeboden. Deze Godiva (Honoré du Soir x Partout) van fokkers Marcel Smeets en Marjolijn Marijnus kreeg meerdere 7,5-en en twee achten en kwam daarmee uit op een totaal van 53 punten. Daarmee werd ze premiewaardig gevonden en kan, als ze een goede merrietest loopt of in de sport presteert, opgewaardeerd worden tot verbandspremie-merrie.

Bron: TCN/Horses.nl