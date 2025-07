Trakehner veulenkeuring: Kap Verde-zoon kampioen

maar zeven select aan hoog. Met desondanks van niet royaal, was veulens een kwaliteit de deelname groepje de de veulenkeuring heel was

punten Hoogste

Daarmee (stap, Ochtends het protocol. maakte of Voor Daarnaast 57,5 op hij indruk. punten. goede totaal Het hoogste drie 8,5-en een van lichaamsbouw hengstveulen zijn en een Ace fundament prijkten (negen) er hij een op kreeg ’s acht, 7,5. voor draf. type kreeg kwam voor een algemene indruk) cijfer Game en zijn galop het al

Buddleya voor zeven totaal een een voor (lichaamsbouw, en met (type van algemene en weinig onder. punten en Zij stap, het daar fundament. twee WS deed indruk) kreeg draf), 57 galop Het merrieveulen achten vier negens

Ace of Game kampioen

de Arie the middags kampioen niet der de hengst- werd (Easy van is Van Ace Herzensdieb), merrieveulen merrie volle Easy. hengstenkeuring zus gewonnen in 2022 gefokt Trakehner op Neumünster een titel elkaar Game x in All goedgekeurd). Deze Wissel werd beste Game tegen die Timmer streden om of Bokaal. Zij de de Het door Game. hengstveulen All is Steen en daar Het en ’s door uit voorgesteld (maar werd in so

Nog of hoger 54 keer punten vijf

van Edelweiss Brook van (Schwarzgold (Easy kreeg de 56,5 maakten behaalde punten Twan moederlijn de bevonden. Kaiser’s der punten. de indruk bekende Inclusive, gefokt veulens werden premiewaardig andere Steen), en Ook die Kaiser’s Evita een goede fokker WS x Game allemaal 56 All uit XII en is Els) uit

54 en Maubranche (Symont x Hirtentanz). Erica Soir, 55 twee Benno (Millennium Spirit waren Havanarino Schaper) fokker Voor en punten: punten (Eiskönig du fokker Hofrat, er x Kingston Bekebrede) Team Vfarah kregen Honoré x veulens

Horses.nl/TCN Bron: