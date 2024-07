Twee volle zussen kampioen op Trakehner Bundesturnier

Op het Trakehner Bundesturnier in Münster-Handorf werden gisteren de dressuurkampioenen gehuldigd. De Millennium-zoon Freiherr von Stein tekende voor het vaderschap van zowel de kampioen bij de vijfjarigen als de kampioen van de driejarige merries en ruinen: de volle zussen Luxusliebe en Luxus. Voormalig hengstenkeuringskampioen Perpignan Noir leverde met Monsieur Perpignan (mv. Impetus) de kampioen van de driejarige hengsten.

Met Vanessa Siedentopf in het zadel kwam Monsieur Perpignan met onder andere negens voor de galop en lichaamsbouw tot een 8,6 gemiddeld. Het reservekampioenschap bij de driejarige hengsten viel ten deel aan Assemblé (Kasimir TSF x Kentucky) met Anna-Lena Kracht.

Twee keer raak voor fokker Dr. Andreas Wezel

Vooraan Lisa Horler met Top Secret, achter Katharina Halfter met Luxus. Foto: Trakehner Verband/Jutta Bauernschmitt

Bij de driejarige merries en ruinen stuurde Katharina Halfter de Freiherr von Stein-dochter Luxus (mv. Singolo) met een 8,3 naar de titel. Luxus, die nog in het bezit is van haar fokker Dr. Andreas Wezel, kreeg een 8,3 gemiddeld. Ze scoorde 8,5-en voor de lichaamsbouw, stap, draf en galop, de stand van opleiding was goed voor een 7,5. Sir Ben (Schwarzgold x Cadeau, de volle broer van HK-kampioen Sir Sansibar) scoorde voor dat laatste onderdeel een 8,5 en kreeg een negen voor zijn galop. 7,5-en voor de stap en draf zorgden ervoor dat hij met een 8,2 gemiddeld de reservetitel won. Luxus’ volle zus Luxusliebe werd als kampioen van de vijfjarigen gehuldigd. Met Wibke Hartmann-Stommel in het zadel scoorde ze een 8,58 en verwees de goedgekeurde hengst Goldfieber (Le Rouge x Shavalou) met Lune Karolin Müller daarmee naar de tweede plaats.

Opnieuw titel voor Top Secret

Het hoogste cijfer van de dag kwam op naam van Top Secret (Kwahu x Cadeau). Met amazone Lisa Horler scoorde de ruin in de rubriek voor vierjarige merries en ruinen een 9,285. Dat was mede te danken aan de tien voor zijn galop en een 9,5 voor de draf. Daarnaast kreeg hij negens voor de stap en stand van opleiding, een 8,5 voor de lichaamsbouw en 9,5-en van de testruiters. Kadenza (Millennium x Elfado) liep met een 8,785 naar de tweede plaats. Top Secret won vorig jaar ook al de titel bij de driejarige merries en ruinen. Bij de vierjarige hengsten kwam Hirtenstern (Hirtentanz x Impetus) met Nathalie Kohler als winnaar uit de bus met een 8,857 gemiddeld. Tanzfürst (Dezember x Herzruf) werd tweede.

Springkampioenen

In Hannover werden op de zaterdag twee springkampioenen gehuldigd. Bij de vijfjarigen werd Sönke Kohrock met Cayenne no limits (Rheinklang x Leonidas) kampioen, bij de zes-en zevenjarigen ging de titel naar Sascha Klemm met Famosa (Lebenstraum x Sixtus).

Eventers

De donderdag staat op het Trakehner Bundesturnier traditioneel in het teken van de eventingpaarden. Ni’ihau (Kros x Wiec) en Jens Hoffrogge werden kampioen bij de zesjarigen, Fly High (Asagao xx x Askar AA) en Sandra Penndorf bij de vijfjarigen, Herbstfee (Hirtentanz x Insterburg) en Friederike Plagmann bij de vierjarigen en Berlioz (Zauberdeyk x Heuberger) en Eva-Maria Lühr eindigden aan kop in klasse E.

Bron: Horses.nl