CK Tuigpaard regio West: Fokproducten Stal Kruiswijk spelen de hoofdrol

Vandaag vond in Houten bij Manege Zilfia's Hoeve de Centrale Keuring Regio Tuigpaard West plaats. Twee fokproducten van Stal Kruiswijk speelde de hoofdrol: de driejarige Romydessa (v. Atleet) werd algemeen kampioen, de tweejarige Hertog Jan-dochter Scodessa K algemeen reservekampioen.

Voorafgaande aan deze kampioenskeuring had de jury (bestaande uit Bauke de Boer, Joop van Wessel en inspecteur Viggon van Beest) alle vijf driejarigen ster verklaard waarvan drie ook voorlopig keur. Zij werden dan ook uitgenodigd voor de Nationale Tuigpaardendag. Van Beest vertelt: “Vanaf de stamboekkeuring hadden enkele merries zich in beweging verbeterd en konden we ze allemaal ster verklaren. Maar er was wel een duidelijke kopgroep met een uitgesproken kopnummer, daarna volgden twee merries die we vlot voorlopig keur konden verklaren. Bijna alle merries uit deze rubriek wisten overigens voor beweging hoger te scoren dan voor exterieur. Alle drie de voorlopige keur merries beschikten over veel techniek in beweging.”

Romydessa

Op kop kwam Romydessa (Atleet uit Freydessa keur van Vaandrager HBC van f/g. Egbert en Els Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht). Vorig jaar werd zij als tweejarige Algemeen Reservekampioen op CK West en tevens Nationaal kampioen. “Deze merrie is een moderne, rassige, zeer tuigtypische merrie die de hals er goed opzet. Ze is een merrie met een mooie schoft, een correct fundament met veel hardheid en ze beschikt over veel techniek in haar actievolle manier van bewegen. Daarbij heeft ze een goed front en achter is ze er goed bij. Ook beschikt ze over heel veel uitstraling”, aldus Van Beest.

‘Goed doorontwikkeld’

Els Kruiswijk vertelt: “Romydessa heeft zich van tweejarige tot driejarige goed doorontwikkeld. Laatst op de stamboekkeuring was ze nog wat terughoudend. Dat ging nu veel beter, maar ze haalde nog niet echt alles uit de kast vond ik. Ze gooide de staart er nog niet helemaal spontaan op. Romydessa is dragend van Hertog Jan. We denken weleens: eenmaal kan het succes ook wel wat minder worden. Maar we zijn vandaag weer heel blij met alle resultaten.”

Lanto HBC-dochter Regina

De tweede plaats bij de driejarigen ging naar Regina (Lanto HBC uit Carina ster prok van Wodka HBC, fokker J.G. Vriend uit Zuidermeer) van Ancilla Bruggink uit Hoornsterzwaag. Carina is de moeder van Topsportmerrie Gardenia HBC (v. Victory) maar de stam bracht ook viervoudig Topsportmerrie Sabrina (v. Renovo). Van Beest: “Deze rondom aansprekende merrie is goed ontwikkeld en beschikt over een mooie halsvorm en een goede bovenlijn. Haar fundament is correct en ze heeft goede voeten. In beweging treedt ze goed op en ze heeft een krachtige manier van bewegen met veel balans”

Nogmaals Atleet

De derde voorlopige keurmerrie is Rilane (Atleet uit Hilane ster van Victory) van fokker Herman van de Water uit Arkel. Viggon: “Deze merrie is mooi in verhouding gebouwd met een sterke bovenlijn. Ze beschikt over goede balans in haar bewegingen die krachtig en makkelijk zijn. Zij kan ook goed stappen. En ook zij heeft een hard fundament met goede voeten.”

Scodessa K

In Houten kwam er een drietal tweejarige merries in de baan, allen ontvingen een eerste premie, twee van de drie ontvingen een uitnodiging voor de Nationale Tuigpaardendag. Scodessa K (Hertog Jan uit Scodessa keur pref prestatie van Nando) van Egbert en Els Kruiswijk, werd uitgeroepen tot kampioen. “Een merrie die echt op weet te vallen door haar uitstraling en haar allure. Ze heeft veel front, een goede schoft, een hard fundament en beschikt over veel actie. Haar optreden is zeer tuigtypisch waarbij ze zeer goed terug komt in haar front”, aldus van Beest.

De Hertog Jan- dochter werd daarnaast ook algemeen reservekampioen. “Ze is een merrie met een goed type, met veel hardheid en raskenmerken. In het middenstuk zou ze nog even sterker kunnen”, vertelt Bauke de Boer.

Cirkel rond

Els Kruiswijk licht toe: “Deze merrie Scodessa K is voor ons heel speciaal. Niet alleen omdat ze vandaag kampioen werd maar zij is de merrie die de cirkel rond maakt. Wij kochten de oude Scodessa als veulen en deze Scodessa jr., zoals ik haar noem, is het achttiende veulen van senior. Scodesa is 24 jaar geworden maar vorig jaar ging het niet meer. Weet je, zulke merries als deze tweejarige Scodessa jr. liggen niet voor het oprapen. Je moet ook een beetje geluk hebben in de fokkerij. Wij hebben heel bewust voor de hengst Hertog Jan gekozen om front te verkrijgen. Dat is heel goed gelukt. Wat we volgend jaar kunnen aanbieden op de keuring weet ik nog niet, maar we blijven tuigpaarden fokken.”

Salina naar NTD

Tweede stond de schimmelmerrie Salina (Magnifiek uit Harona ster van Waldemar, f. H.E. Pluimers uit Enter) van Toon van Doorn uit Soest, die eveneens een ticket naar de Nationale Tuigpaardendag bemachtigde. Van Beest: “Een royaal ontwikkelde merrie met sterke bewegingen en een hard fundament die jeugdiger zou mogen zijn. Ze ging met grote passen door de baan en de merrie trad brutaal.”

Bron: KWPN