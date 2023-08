Nationale Tuigpaardendag: Cizandro levert kampioene en reservekampioene bij driejarige merries

Op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren werden vandaag meerdere keurings- en sportrubrieken gehouden. Bij de driejarige merries werd Proud Marry (v. Cizandro, fokker Bea Dijk) van B. Dijk tot kampioene gekroond. De jury sprak over een hele rastypische merrie met veel kwaliteit en allure.

In de driejarigen-rubriek werd Perle Vie (v. Cizandro) van fokker Stal Aris van Manen als tweede geplaatst, voor Pirose (v. Icellie) van fokker Fam. van Vemde.

Van advies tot euthanasie tot kampioenstitel

Bij de vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries werd Nalalita (v. Eebert) van fokker Joop van Wessel als kampioene gehuldigd. “Deze merrie was nog niet lang geleden ernstig ziek en de dierenarts adviseerde ons euthanasie”, vertelt Van Wessel. Hij bleef echter doorzetten en dat leverde vandaag een ultiem hoogtepunt op. “Nalalita is gewoon een fantastisch paard als ze in beweging komt”, reageert de jury bestaande uit Bauke de Boer, Henk Prins en Berend Huisman. Tweede werd Oreda (v. Atleet) van fokkers E. en S. Daniels. “Een hele mooie merrie met een zeer sterke bouw”. De top drie werd compleet gemaakt door Oderose (v. Cizandro) van fokker M. Uineken.

Atleet-dochter Romydessa beste tweejarige

Bij de tweejarige merries was het de kampioene van Tuigpaard West die ook tot nationaal kampioene werd gehuldigd: Romydessa (v. Atleet) van fokker E. Kruiswijk. Het reservekampioenschap viel ten deel aan Rozadine (v. Magnifiek, fokker R. Mollen) van J. Schuttert. Radora (v. Cizandro, fokker G. Kamphorst) van D. Noordhuis mocht als derde opstellen.

Ereklasse om Renovo schaal voor Mondiaal

De Ereklasse om de Renovo schaal werd gedomineerd door Mondiaal (v. Icellie, fokkers A. Doornbos en T. Doornbos-Bos) van H. Pos. Lindrini (v. Hertog Jan) van fokker M. Kooyman werd tweede, de derde plaats was voor KWPN-goedgekeurde hengst Heliotroop VDM (v. Colonist, fokker J.W. van Wessel) van Mts. Naber.

Manno Trofee voor Macho

Macho (v. Indiana, fokker J. Arends) van W. Duffy, dit jaar hoofdleverancier van de tuigpaardveulens op de Nationale Veulenkeuring, won in Lunteren de strijd om de Manno Trofee. Voor zijn rijder Robbie van Dijk was er dubbele winst, hij mocht ook de stijlprijs in deze rubriek in ontvangst nemen.

Bron: KWPN