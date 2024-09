Tuigpaardhengst Icellie verkocht

Rein Bosch heeft zijn zelfgefokte tuigpaardhengst Icellie (Bocellie x Jonker) verkocht aan Harm Jan Veenstra en Margreet van der Zweeg. Veenstra huurde Bocellie al verscheidene jaren en won in 2020 de Oregon Trofee met de hengst.

Icellie werd op driejarige leeftijd goedgekeurd en werd ingeschreven met vier negens, een 8,5, een acht en een zeven. Na een jaar op het dekstation van Albert van de Brake, huurde Harm Jan Veenstra de hengst. Met Veenstra behaalde Icellie 85 winstpunten, met als hoogtepunt het winnen van de prestigieuze Oregon Trofee op de KWPN Hengstenkeuring 2020.

Veel interesse

Er was vanuit het buitenland veel belangstelling voor Icellie, maar fokker Rein Bosch wilde hem liever in Nederland houden. “Vooral mijn vrouw Dinie vond het heel belangrijk dat hij op dezelfde stal bleef maar ik ben zelf ook blij dat we het eens hebben kunnen worden met Harm Jan. Het is toch je fokproduct, daar wil je een goed adres voor hebben”, aldus Bosch.

Bron: KWPN