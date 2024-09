Vier tuigpaardhengsten aangemeld voor herkansing in tuig

Op donderdag 12 september vanaf 13.00 uur staat de eerste keer voorrijden en de herkansing in tuig voor de tuigpaardhengsten op de agenda. Voor de herkansing zijn vier tuigpaarden aangemeld: zonen van Cizandro, Dylano, Lanto HBC en Icellie. Daarnaast worden tien tuigpaardhengsten voor de eerste keer in het tuig beoordeeld.

De vier hengsten die voor de herkansing zijn aangemeld zijn de twee eerste bezichtingshengsten Parolus (Cizandro x Talos) en Ravensgoed W (Dylano x Eebert) en de tweede bezichtigingshengsten Rebel MJDB (Lanto HBC x Cizandro) en Rocky EVL (Icellie x Vaandrager HBC).

Verloop voorrijden

Tijdens het voorrijden voor het verrichtingsonderzoek wordt de rijdbaarheid van de hengsten getest, waarbij de showdraf, kwaliteit van de draf en de aanleg wordt beoordeeld. Na de eerste keer voorrijden vindt er een kort overleg plaats met de geregistreerde van de hengst. Voor de herkansing in het tuig staat de showdraf centraal. De hengsten worden na de presentatie in het tuig ook op het straatje beoordeeld op het exterieur. Hierna beslist de hengstenkeuringscommissie of de hengsten worden aangewezen.

Startlijst.

Bron: KWPN