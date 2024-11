Duits verrichtingssysteem weer op de schop: ‘We fokken voor de sport en testen dus in de sport’

klap definitieve en minitesten hengsten) systeem per en voor het verdwijnen hebben puntensysteem Het zijn sport. er van (voor op jaar De daadwerkelijke stamboeken hengsten) en op de gaat driejarige vier- hengst de minitesten een Duitse de (voor goedkeuring schop. een verdienen. verschillende introductie de weer aan de komt nieuwe de inmiddels blijven, sporttesten 2025. vijfjarige hervorming het Vanaf van verrichtingssysteem een de gewerkt en systeem sporttesten fokkerijleiders kan de ingeruild is 50-dagentest van en een worden vorig Na Met gegeven.

drie- 50-dagentest onderdeel hengsten De de van om sporttesten de De blijft door die komen een daarnaast onder dus definitieve hengsten) zullen kampioenschappen ‘we inschrijving), meer zogenaamde sport testen vervangen het worden HLP-sportproeven, goedkeuring plaatsvinden voor de zoals verschillende en net en de definitieve mogelijkheden van als er (direct fokken sport, vierjarige stamboeken in hun verdienen. bestaan te we (voor motto de sport’. minitesten voor via

HLP-sportproeven

twee vier verdienen. twee er in ze afleggen fouten (het springen fouten de het die moeten goed In weer testen proeven hengsten scoren die op minimumcijfer minstens minimumcijfer en maximaal op kampioenschap gevolg komt hebben. HLP-sportproeven en 7 proeven bij afgeschaft): kunnen tijd punten in met een een hengsten Als 12 een was

Puntensysteem

in moeten Hengstbuch 50-dagentest, meer I en één punten) Voor via of keer etappes 10 verzamelen. de inschrijving de via hengsten of een kan Dat definitieve in (4 gewone de sportproeven HLP minitest test. in de punten

volgt: Het werkt puntensysteem als

in punten: met inschrijving hengst 0 positief hengstenboek voorlopige het keuroordeel als 3-jarige I

het als HLP 4 sportproef): hengst voorlopige punten I of hengstenboek (minitest inschrijving 4-jarige in

punten 5-jarige het 8 als (minitest HLP-sportproef): in en voorlopige I hengstenboek inschrijving hengst

meer of of sport): het reguliere I inschrijving 10 punten via (minitest, in aanvulling definitieve hengstenboek punten HLP-sportproeven twee

wijzigingen een in artikel Lees van volgende over in het Duitsland. week de verrichtingssysteem Paardenkrant de

hier meer Lees

Bron: Horses.nl / FN