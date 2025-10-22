Centrale database heet thema op WBFSH-meeting

De General Assembly van de WBFSH leverde vorige week een paar feiten en veel discussie op. Maar de gesprekken vonden vooral in de coulissen van de jaarlijkse bijeenkomst plaats. Het heetste thema? Het ambitieuze dataproject van het WBFSH-bestuur om tot één gemeenschappelijke, complete database te komen, waarin alle sportpaarden, gefokt bij alle sportpaardenstamboeken ter wereld, verenigd zijn.