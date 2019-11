Chacco-Blue onbetwiste nummer 1 van de wereld, Verdi beste KWPN’er

De nieuwe WBFSH ranglijst voor springhengsten is vandaag gepubliceerd en in de top is er weinig veranderd. Chacco-Blue (Chambertin x Contender), ook de nummer 1 van de HorseTelex Wereldranking, voert nog steeds de ranglijst aan voor Diamant de Semilly (Le Tot de Semilly x Elf III) en Casall (Caretino x Lavall I). Grootste stijger in het klassement is Mylord Carthago (Carthago x Jalisco B) die de top tien binnenkomt vanaf de 25e positie. De zeventienjarige Verdi is de hoogst geplaatste KWPN-hengst met de 12de plaats.

Chacco-Blue, de in 2012 overleden oogappel van Paul Schockemöhle, staat voor het derde jaar op rij op 1 bij de WBFSH. Dit jaar sprong natuurlijk Ben Mahers Explosion W (v.Baloubet du Rouet) een behoorlijk aantal punten voor zijn vader bijeen en ook Chacanno (mv.Kannan) van Henrik von Eckermann, Chacco Kid (mv.Come On) van Eric Lamaze, Chaqui Z (mv.Quinar) van Shane Sweetnam en VDL Groep Miss Untouchable (mv.Aldatus Z) met Leopold van Asten deden goede zaken.

Top van de ranking

Diamant de Semilly bezet net als vorig jaar de tweede stek in de ranking. De hengst heeft met 22658 punten wel een achterstand met Chacco-Blue maar houdt Casall goed achter zich. De bekendste Diamant de Semilly-nakomelingen zijn Don VHP Z N.O.P. (mv.Voltaire) van Harrie Smolders, Hello Guv’nor (mv.Papillon Rouge) van Scott Brash en Safari d’Auge (mv.Papillon Rouge) van Julien Epaillard. Casall staat derde met 17302 punten en Casello (mv.Carolus I) van Ludger Beerbaum, Jeroen Dubbeldam’s nieuwe troef Oak Grove’s Carlyle (mv.Corrado I) en H&M Chilli Willi (mv.Lord) van Nicola Philippaerts zijn de bekendsten. De top-5 wordt gecompleteerd door Toulon (die van de zevende naar de vierde plaats is geklommen) en Cornet Obolensky die een plaatsje gezakt is (van 4 naar 5).

Verdi beste KWPN’er

De Quidam de Revel-zoon Verdi TN (mv.Landgraf I) is de beste KWPN hengst in de ranking. Verdi bezet de twaalfde plaats en kwam vanaf plaats 15. Kannan (v.Voltaire x Nimmerdor) was vorig jaar de beste KWPN hengst op plek zeven maar zakt nu naar de 16e plaats. De hengst die de grootste sprong in de WBFHS-ranking gemaakt heeft, is Mylord Carthago. De Selle Français hengst stond vorig jaar nog 25e en komt nu de top tien binnen op de tiende plaats. Vertigo du Desert (mv.Robin II Z) is de bekendste Mylord Carthago-nakomeling en springt met Luciana Diniz op 1.60m niveau.

Mylord Carthago KWPN-erkend

Deze nieuwe ranglijst levert overigens voor de KWPN-fokkers een nieuwe erkenning op. Sinds 2017 kunnen alle hengsten in de top-10 van de WBFSH erkend worden zonder veterinaire check. De nieuwe binnenkomer van dit jaar is Mylord Carthago op 10.

Top 10 springhengsten

1 (1) CHACCO-BLUE – 36237

2 (2) DIAMANT DE SEMILLY – 22658

3 (3) CASALL – 17302

4 (7) TOULON – 14150

5 (4) CORNET OBOLENSKY – 13456

6 (5) KASHMIR VAN’T SCHUTTERSHOF – 12735

7 (10) NABAB DE REVE – 11104

8 (8) CARDENTO – 10186

9 (6) BERLIN (CASPAR) – 9758

10 (25) MYLORD CARTHAGO – 8671

Bron: Horses.nl