Tops International is gastheer van WBFSH Studbooks Global Championships Trophy

De agenda voor de zomerconcoursen op Tops International in Valkenswaard is gepubliceerd en daarbij valt op dat er één concours weg is (het KWPN heeft de kampioenschappen voor jonge springpaarden verplaatst naar Exloo) maar ook dat er eentje bij komt: De WBFSH Studbooks Global Championships Trophy (een wedstrijd tussen stamboeken) is de afsluiter van het seizoen van 28 september tot en met 1 oktober.

Tops International meldt daarover in een persbericht: “De World Breeding Federation for Sporthorses en Global Champions bundelen dit jaar voor het eerst hun krachten voor de organisatie van de stamboek Trophy in Valkenswaard. Het event zet toegewijde fokkers in de schijnwerpers en biedt ze een podium om fokverenigingen en -merken onder de aandacht te brengen. Dit uiteraard aan de hand van de atletische vermogens van de paarden en de ervaring en de behendigheid van de ruiters. Het uitdagende parcours zorgt ervoor dat toeschouwers op het puntje van hun stoel zitten. Naast prijzengeld voor de deelnemers, kun je als paardensportliefhebber toekomstige relaties opbouwen en je oog laten vallen op verschillende stambomen. En dat alles onder het genot van livemuziek, winkels, horeca en een aanvullend entertainment programma.”

Bron: Tops International