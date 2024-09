WBFSH Trophy: KWPN Team vijfde na twee kwalificaties zesjarigen

Op de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy in Valkenswaard werd vandaag de tweede kwalificatie voor zesjarigen verreden. Na twee kwalificaties staat het KWPN Team op de vijfde plaats. Het Ierse stamboek ISH gaat aan de leiding, gevolgd door Selle Français en Westfalen.

In het parcours over 1,35 m. direct op tijd bleven vandaag drie KWPN’ers foutloos. Dat deden No Mercy (v. Cape Coral RBF Z, fokker Hans Vrijvogel) met Tom Martens, Never Lose (v. Lector van den Bisschop, fokkers Bart en Miriam van der Kloet) met Marco Sas en Nashville HX (v. Cape Coral RBF Z, fokker Stal Hendrix) met Riëlke Roeland.

Alle teams naar finale

Alle teams die beide kwalificaties hebben gereden mogen zondag aan de start komen in de finale. De resultaten van de kwalificaties tellen in de finale niet mee. Wel maken de resultaten van de kwalificaties de startvolgorde uit, het laagst geklasseerde team moet als eerste in de baan verschijnen op zondag.

Bron: Horses.nl