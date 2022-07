Eliteschau Westfalen: Benicio en Diarado leveren kampioenen

Op de Westfaalse Eliteschau in Münster-Handorf zijn gisteren Baroness (Benicio x Van Vivaldi) en Daydream (Diarado x Cornet Obolensky) tot kampioenes gekroond. 43 dressuurmerries en 20 springmerries ontvingen via de lokale keuring en de merrietest een uitnodiging voor de elitekeuring.

De door Heinz Schütte uit Spelle gefokte Baroness van Mathieu Beckmann werd aan kop gezet bij de dressuurmerries en dat was haar tweede succes op de Westfalen-Woche. De merrie, die in de merrietest gemiddeld op een 9,3 uitkwam, kwalificeerde zich op woensdag al voor de finale van het Westfaalse kampioenschap voor driejarige merries en ruinen. Reservekampioen werd Supergirl (Sir Heinrich x Lareus) en de derde plaats werd gedeeld door drie dressuurmerries: Be Pretty (v. Baron), Fashion in Red (v. Fashion in Black) en Toffifee (v. Tesla).

Bij de springmerries was de sjerp voor Daydream van fokker Ralf Blüggel. De twee reservetitels waren voor Cascada JB (v. Casallco) en Flechtmerhof’s Kantendra (v. Kannan).

Daydream (v. Diarado) Foto: Equitaris.de/Sabine Wegener

Uitslag