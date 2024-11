Zadelkeuring NRPS: twee nieuwe hengsten goedgekeurd

De tweede beoordeling van het NRPS verrichtingsonderzoek 2024/2025 vond plaats op 8 en 9 november. Ook deze keer werden enkele hengsten voor het eerst gepresenteerd in de gelijktijdig gehouden hengstenkeuring onder het zadel. Dat leverde goedkeuring op voor een driejarig dressuurpaard en een vierjarige springponyhengst.

In het verrichtingsonderzoek presenteerden zich deze keer twintig dressuurpaarden, veertien springpaarden en twaalf ponyhengsten. Enkele hengsten die vorige keer wel aanwezig waren, maar nu niet konden komen, en verrichtingshengsten die nu pas voor de eerste keer voor de commissie optraden, kunnen dit goedmaken tijdens de inhaaldag en dan alsnog dit seizoen eindexamen doen. Ook de twee nieuw geaccepteerde hengsten zijn nu ingestroomd en zullen gebruik maken van de inhaaldag om in totaal vier keer op te treden voor de commissie.

Meer ontspanning

Opvallend was dat met name de dressuurhengsten zich met meer ontspanning presenteerden dan de eerste keer. Commissievoorzitter Bernard Pleyter: “Je kon gewoon merken dat ze nu wat vaker van huis zijn geweest. En de dressuurpony’s zijn duidelijk vooruit gegaan in balans en gedragenheid.” Dressuurspecialiste Joyce Lenaerts zag bij de meeste hengsten een duidelijke groei ten opzichte van de vorige keer. “De hengsten hebben zich in een maand tijd goed ontwikkeld en lieten zich weer goed testen.” Joost Siemerink zag dezelfde progressie bij de springpaarden, zeker bij de driejarigen (en die zijn met tien stuks in de meerderheid). “We hebben vandaag heel fijn kunnen werken met alle ruiters én eigenaren.”

Nieuwe hengsten

De twee nieuwe hengsten die nu zijn ingestroomd via de hengstenkeuring onder het zadel, zijn de driejarige Taj Mahal (Taurus x Lauries Crusador xx x Wordly I, fokker Eibe Johanns) van Saskia Poel, en de vierjarige springponyhengst Gipsy’s Mickey McDreamy B-K (Goliath van de Groenweg x Kantje’s Korporaal x Netron ox, NRPS-W-Gipsy merrielijn) van fokker/eigenaar Bibi-Kim Kortrink.

Taj Mahal

Taj Mahal is al goedgekeurd in Oldenburg en (onder de naam Ramos) in 2024 aangewezen bij het KWPN. Hij komt uit de Hannoveraanse Aslaug-merriestam 1189001. Halfbroer Del Sogno is goedgekeurd in Westfalen en wordt sinds dit jaar getraind door Jessica von Bredow-Werndl. Uit de stam komen verschillende LT- paarden en een GP paard voort.

Gipsy’s Mickey McDreamy. Foto: Sandra Nieuwendijk.

Mickey McDreamy

Mickey McDreamy had zijn visitekaartje al afgegeven tijdens de springfinale (aanlegtest) van het Dutch Pony Championship, en overtuigde nu ook in Lunteren onder het zadel van Lynn Berendsen. Hij is buitengewoon interessant gefokt uit twee internationale springpony’s: vader Goliath van de Groenweg heeft zes keer EK gelopen, en met de Belgische ruiter Arnaud Gaublomme individueel zilver gewonnen. Moeder W-Gipsy won onder andere vijf GP’s 1.35 m. onder het zadel van Ruben Lamers en Jesper Romp, nadat ze internationaal met succes was gestart met eigenaresse Bibi-Kim Kortrink.

Bron: NRPS