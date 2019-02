Vijftien hengsten goedgekeurd op Z-keuring Deauville

De voor de zesde keer georganiseerde Z-hengstenkeuring in Frankrijk heeft vijftien goedgekeurde hengsten opgeleverd. In vergelijking met voorgaande jaren werden er ongeveer evenveel hengsten aangeboden op de Zangersheide-keuring in Deauville. Daaronder een aantal interessant gefokte exemplaren zoals bijvoorbeeld een (goed springende) driejarige Cornet Obolensky x Ugano Sitte uit de directe moederlijn van Zirocco Blue VDL, een Aldo du Plessis x Kannan uit de directe moederlijn van Quidam de Revel, een Indoctro uit de volle zus van Reveur de Hurtebise en twee directe Chacco-Blue's.

In totaal werden acht driejarigen, twee vierjarigen, twee vijfjarigen, een zesjarige, een zevenjarige en Penelope Leprevosts Vancouver de Lanlore (Toulon x Le Tot de Semilly) goedgekeurd. Deze tienjarige hengst springt met Leprevost op het hoogste niveau en liep onlangs nog de Wereldbeker-etappe in Bordeaux.

Veel sport

Wat opvalt bij de goedgekeurde hengsten is de hoeveelheid sport in de moederlijn. Een groot deel van de hengsten komt uit lijnen waarbij de eerste drie moeders één of meerdere 1,60-springpaarden hebben gegeven. De meeste op hoog niveau springende bloedverwanten heeft cat.nr 15 Burberry DK Z (By Cera d’Ick x For Pleasure), die Narcotique de Muze als grootmoeder heeft.

Nederlandse Chacco-Blue

Op de keuring werden twee directe zonen van Chacco-Blue, de in 2012 overleden aanvoerder van de WBFSH-ranking goedgekeurd. Chaccotino Z (mv. Caretino) en de door A. van Dooren gefokte zesjarige Indy (mv. Van Gogh x Goodtimes).

Goedgekeurde hengsten Z-keuring Frankrijk 2019:

cat.nr 1 Gentleman de Circee (President x Le Tot de Semilly)

cat.nr 8 Garou des Forets (Cornet Obolensky x Ugano Sitte uit moederlijn Zirocco Blue VDL)

cat.nr 12 Globe de Riverland (Aldo du Plessis x Kannan uit moederlijn Quidam de Revel)

cat.nr 14 Chaccotino Z (Chacco-Blue x Caretino)

cat.nr 15 Burberry DK Z (By Ceira d’Ick x For Pleasure, kleinzoon Narcotique de Muze II)

cat.nr 20 Glamour des Forets (Contendro I x Le Tot de Semilly, volle broer KWPN goedgekeurde Kaiser des Forets)

cat.nr 23 Gold de Riverland (L’Arc de Triomphe x Cumano)

cat.nr 24 Happy Dream de Septon (Happy Felix Hero Z x Nabab de Reve, kleinzoon Reine-Fee des Hazalles)

cat.nr 32 Finger des Cabanes (Virus des Cabanes x Jus de Pomme)

cat.nr 35 Pistoia du Bois (Indoctro x Kashmir van Schuttershof = volle zus Reveur de Hurtebise)

cat.nr 36 Etson des Sens (Vatson Sitte x Voltaire)

cat.nr 37 Inox d’Or (Curby du Seigneur x Chellano Z)

cat.nr 38 Indy (Chacco-Blue x Van Gogh)

cat.nr 40 Maserati Quality (Carthago Z x Coriano Z)

cat.nr 42 Vancouver de Lanlore (Toulon x Le Tot de Semilly)

Bron: Horses.nl