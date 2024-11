Horses Podcast: Glock stopt en de KNHS verliest veel leden

In de nieuwste aflevering van de Horses Podcast bespreken Rick Helmink en Mirjam Hommes een paar schokkende ontwikkelingen in de paardensport. De onverwachte stopzetting van alle paardensportactiviteiten door Glock en het vertrek van de FNRS-leden bij de KNHS betekenen een enorme aderlating op meerdere vlakken in de Nederlandse paardensport.

Hoe is het zover gekomen bij Glock? Waarom is dit besluit genomen? En wat zijn de consequenties voor de ruiters en de paarden? Je hoort wat er nu bekend is over de ontwikkelingen bij de wapenleverancier die tot het dramatische besluit tot stoppen hebben geleid. Ook vertellen we meer over de veranderingen bij de KNHS, die waarschijnlijk ook flink wat gevolgen gaan hebben.

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van de podcast van deze week.

De Horses Podcast – Aflevering 33, 2024:



00:00 Huishoudelijke mededelingen

01:40 Glock trekt zich terug

18:50 KNHS krijgt slecht nieuws

24:00 Horses Headlines, heb je nog wat gemist?

25:25 Wordt Verwacht

Bron: Horses.nl