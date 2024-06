Vita di Lusso: Spaanse Rijnlander die nog geen tien meter rechtuit kon

Dinja van Liere kwam met Vita di Lusso in razend tempo aan op het hoogste niveau. In april 2022 liep de Vitalis-zoon zijn eerste ZZ-Zwaarwedstrijd, een maand later werd hij vijfde in het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar. De overstap naar de (internationale) Lichte Tour volgde in het najaar en in mei ’23 kon Vita worden gehuldigd als KNHS-kampioen Lichte Tour. Twee weken geleden in Ermelo werd de negenjarige ruin achtste in de Spécial op het Nederlands kampioenschap en won hij de kleine finale (Grand Prix) met 73,696%. Een razend tempo dus, en dat past ook bij hem. “Ik denk dat we zelden zo’n voorwaarts én betrouwbaar dressuurpaard hebben gehad”, zegt Eugène Reesink, die Vita op vierjarige leeftijd ontdekte in Spanje.

Eugène Reesink was bij zijn eerste ontmoeting (november 2019) met Vita di Lusso, toen nog hengst, nog niet direct overtuigd, om het mild uit te drukken. “Ik had een tip gekregen over dit paard, hij was die zomer tweede geworden in het Spaanse kampioenschap voor vierjarige paarden en stond in Sevilla. Annebeth en ik wilden sowieso graag een keer op vakantie en Sevilla is hartstikke mooi. Dus werd het een vakantie, waarin we ook een paard gingen bekijken. Ik kan me nog precies herinneren dat we daar aankwamen. Vita stond klaar voor ons toen we aankwamen: heel hoog en kort aangebonden aan de muur, zoals ze dat in Spanje doen. Met het hoofd als hoogste punt. Dit kwam de presentatie niet ten goede. Ik dacht bij mezelf: het is maar goed dat we dit aan een vakantie verbonden hebben en niet speciaal voor dit paard naar Spanje zijn gevlogen.”

