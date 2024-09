In Beeld: WK zevenjarige dressuurpaarden met brons voor Glock’s Massimo

Brons Ermelo net alle Arnd en Vitalis) (v. onder foto’s zevenjarige met ging was het zonovergoten voor Massimo, Charlott-Maria Dinja Liere Peter Zilver won was Uiteraard Livaldon) Lifetime dressuurpaarden. FRH voor naar door Vitalos Minderhoud van Bronkhorst Richter. Ermelo In voor in FRH actie. maakte van Glock’s en Mauro mooie kampioenschap Leonie (v. Turfhorst. onder het er fotograaf Hans Schürmann

Bronkhorst Foto: Schürmann FRH www.arnd.nl rijden het Arnd Time / Charlott-Maria ent naar goud. Life Foto: www.arnd.nl werden FRH Arnd Vitalos met Richter Bronkhorst tweede. Leonie / op Leonie www.arnd.nl / zilver. Foto: weg FRH Vitalos Bronkhorst en Arnd Richter naar Arnd Foto: Minderhoud Hans voor Peter www.arnd.nl / Glock’s Bronkhorst met Brons Massimo www.arnd.nl Mauro Dinja met van Bronkhorst vierde. Foto: Turfhorst Liere: nipt / Arnd Arnd Liere: Foto: met Dinja vierde / van Mauro plaats. Bronkhorst Turfhorst www.arnd.nl Bronkhorst www.arnd.nl / plaats Magnum met voor Zweistra Mr. vijf. Thamar Hexagon’s Foto: tekenden Arnd OLD Haßmann: Arnd / Foto: met Celine Chere www.arnd.nl Lena Bronkhorst plek. zesde www.arnd.nl Arnd en Mac Bronkhorst negende. werden Daniëlle Foto: Heijkoop / Toto Arnd Leonie Schürmann en www.arnd.nl Life Time voor FRH met Richter. Charlott-Maria / Bronkhorst Foto: voor (rechts) Vitalos Goud FRH zilver met Foto: Brons Massimo Peter Minderhoud. voor / met Glock’s Bronkhorst Arnd www.arnd.nl Hans Foto: Schürmann. Bronkhorst FRH met Ereronde voor Time Arnd Life www.arnd.nl Charlott-Maria / Bronkhorst Arnd Foto: Taonga vlag. Majestic / www.arnd.nl Nederlandse onder met Lisa Wernitznig Ook leuk Werth Isabell Majestic moedigen. Bronkhorst wel ‘haar’ KNHS/TeamNL-jasje Taonga keer: in Foto: een / Arnd www.arnd.nl om te aan een

Bron: Horses.nl