Luistertip: De tweede Horses Podcast met Luc Schelstraete

Voor de tweede aflevering van de Horses Podcast hebben we net zo'n interessante gast als voor de eerste. Luc Schelstraete, de man achter Schelstraete Equine Law, praat in de Horses Podcast bijna twee uur over zijn loopbaan, het (hippische) recht en over de dressuursport.

Luc Schelstraete kennen we niet alleen als advocaat in de hippische wereld, maar ook als liefhebber van de dressuursport. Als man van dressuuramazone Jonna Schelstraete en vader van jeugdamazone Micky Schelstraete is Schelstraete nauw betrokken bij de dressuursport. Hij heeft over de dressuursport ook een duidelijke mening en visie.

