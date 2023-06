Duitse staleigenaar tot voorwaardelijke celstraf veroordeeld wegens ongeluk met paard

Sebastian B., de eigenaar van een stal in Hamburg, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en het betalen van een schadevergoeding van 15.000 euro aan een ex-werknemer. Het Amtsgericht Barmbeck veroordeelde B. tot die straf omdat hij een onervaren en onvoorbereide medewerker alleen met een jonge temperamentvolle hengst liet werken.

De rechter in Barmbeck achtte het bewezen dat B. zich schuldig had gemaakt aan grove nalatigheid (met lichamelijk letsel als gevolg) B. had een onervaren medewerker alleen met een jonge temperamentvolle hengst laten werken. De medewerker werd door de hengst tegen zijn hoofd geslagen en daarbij raakte de man ernstig verwond.

Ontslagen

Na het ongeluk werd de medewerker door de staleigenaar direct ontslagen en daarna probeerde B. elke verantwoordelijk te ontlopen. Hij vervalste een handtekening van de medewerker onder een formulier waarbij de staleigenaar werd uitgesloten van aansprakelijkheid.

Vanwege valsheid in geschrifte en grove nalatigheid (met lichamelijk letsel als gevolg) werd B. veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Eén van de voorwaarden is dat B. de voormalig medewerker een schadevergoeding van 15.000 euro moet betalen.

Bron: Bild.de