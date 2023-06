Voorzieningenrechter heft beslag op rekening Laura Quint op

De Oekraïense oligarch Vadym Novynskyi had dit voorjaar voor ruim een ton beslag laten leggen op de rekening van Laura Quint in verband met de aankoop van een dressuurpony voor zijn dochter, die volgens de koper ongeschikt zou zijn als dressuurpony. Het FD bracht het nieuws over die beslaglegging in mei naar buiten. Inmiddels heeft de voorzieningenrechter het beslag alweer opgeheven.

Een zaak voor de Nederlandse rechter met Novynskyi als partij wekte de interesse van het Financiële Dagblad onder andere omdat de miljardair in zijn eigen land van landverraad is beschuldigd en verbannen. Novynskyi stapte (bijgestaan door mr. Stephan Wensing) naar de Nederlandse rechter omdat hij in Nederland bij Laura Quint een dressuurpony kocht voor zijn dochter. De Oekraïener wilde een half jaar later de koop vernietigen omdat de pony ongeschikt zou zijn als dressuurpony wegens een vermeend veterinair gebrek.

De in Duitsland woonachtige Novynskyi kocht de pony in de zomer van 2022 bij Quint voor 85.000 euro. Eind juli komt de pony bij de dochter van Novynskyi aan en in de eerste week is er wat contact over en weer over de pony. De kopers melden dat de pony zich wat vreemd gedraagt (slecht eten) en dat het zadel door het slechte eten losser is gaan zitten. Na wat tips van Quint lijkt alles in orde.

Geschikt / Ongeschikt

Vervolgens is er een maand geen contact, tot de kopers in september de röntgenfoto’s van de pony’s opvragen. Op 1 november volgt er dan een verzoek tot ontbinding en vernietiging van de koop, waarbij de koper zich beroept op twee veterinaire rapport van een Duitse dierenarts. Die meldt dat de pony ongeschikt is als dressuurpony vanwege radiologische bemerkingen en hij stelt kreupelheid vast (vanuit de linkerknie).

De Nederlandse dierenarts, die de pony voorafgaand aan de verkoop keurde en de pony geschikt achtte als dressuurpony, bekeek de foto’s van de Duitse dierenarts en kon daar geen bemerkingen vaststellen.

De rechter vat zijn conclusies als volgt samen: “Het in het rapport van de Duitse dierenarts van september 2022 gemelde vermoeden van kreupelheid vanuit de linkerknie wordt niet bevestigd door de onderzoeksresultaten. Ten aanzien van de bij het rapport van september 2022 behorende röntgenopnames stelt de Nederlandse dierenarts dat het onderzoek slechts twee opnames van de linkerknie omvat, waarbij de ene opname bruikbaar is en geen significante bevindingen toont en de andere opname een niet-diagnostische opname is die niet

geschikt is voor röntgeninterpretatie, want wazig en genomen vanuit de verkeerde richting. Over de door de Duitse dierenarts in het rapport van september 2022 beschreven echografische veranderingen stelt de Nederlandse dierenarts dat hij de echobeelden niet heeft ontvangen heeft.”

Beslag opgeheven

De rechter komt tot de volgende slotsom: “Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit een en ander dat er op zijn minst serieuze twijfel is of er sprake is van een gebrek dat blijvend afdoet aan de geschiktheid van de pony als dressuurpony, nog daargelaten de vraag of dat vermeende gebrek van voor de levering dateert.”

En daarmee wordt het beslag op de rekening van Quint, die werd bijgestaan door mr. Irma Uwe-Ntukabumwe (Schelstraete) opgeheven en Novynskyi moet ook de proceskosten dragen.

Bron: Horses.nl