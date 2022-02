KWPN Select Sale veilingtopper Olympus VDT naar Andreas Helgstrand

Niet een Nederlandse koper maar Andreas Helgstrand is de nieuwe eigenaar van veilingtopper Olympus VDT (Blue Hors Romanov x Ferro). Helgstrand kocht de aangewezen hengst afgelopen maandag voor 140.000 euro op de online KWPN Select Sale.

Horses.nl publiceerde afgelopen maandag na afloop van de veiling een bericht waarin vermeld staat dat Olympus VDT was aangekocht door kopers uit Nederland, gebaseerd op de vermelding op de website van de KWPN Select Sale. Fokker en eigenaar Ad van den Tillaart meldt nu aan de redactie van Horses.nl dat deze informatie onjuist is en zijn hengst verkocht is aan Andreas Helgstrand.

Meerdere VDT-paarden

Helgstrand kocht overigens al eerder paarden van Van den Tillaart. Daaronder My Toto VDT, de veilingtopper (175.000 euro) van de KWPN Select Sale van 2020.

Bron: Horses.nl