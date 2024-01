Arkema over toekomst paardensport: ‘Als het plezier blijft, dan blijft de sport!’

In de eerste Paardenkrant van het jaar spreken zowel Maikel van der Vleuten als Paul Hendrix hun zorgen uit over de toenemende kosten van de (spring)sport. “Je kunt tegenwoordig veel bereiken met geld”, aldus Van der Vleuten. En omdat niet iedereen daarover beschikt, wordt de basis en uiteindelijk ook de top smaller. Beide professionals benadrukken het belang van de breedte, ook in de fokkerij. Maar kunnen we dit tij nog wel keren? En zo ja, hoe dan?

Die vraag legden wij in onze rubriek Info@ voor aan Emile Hendrix, Kim Emmen en Gerard Arkema. De reactie van die laatste, manager wedstrijdsport bij de KNHS, lees je hier. Wil je alle reacties lezen? Dat kan in de Paardenkrant 3 2024, online al beschikbaar voor 4,50 euro.

Gerard Arkema: ‘Mee met de golven die er zijn’

Gerard Arkema reageert als volgt:

“De vraag kunnen we het tij keren, is denk ik niet aan de orde. We moeten mee met de golven die er zijn. De wereld verandert en dus ook de sport. Denk even 25 jaar terug: veel grote evenementen op gras waar talloze vrijwilligers voor koek en zopie het gezamenlijk tot een succes maakten en waar de specialisatie in springen of dressuur nog relatief klein was. Toen allemaal heel vanzelfsprekend, nu bijna ondenkbaar. Toen was het springen van een Z-parcours een heel ding en slechts voor enkelen weggelegd.”

Professionalisering

“Tegenwoordig is het aantal Z-ruiters vele malen groter. Dat zegt iets over de groei, zowel in niveau als breedte, die we hebben doorgemaakt in die tijd. Deze groei heeft er anno 2024 voor gezorgd dat er veel geprofessionaliseerd is in de paardensector. In de paardensport en –fokkerij, maar ook qua wedstrijdlocaties en denk aan ruitersportzaken en andere aan de sport gerelateerde ondernemingen. Goed voor het niveau van de sport, maar het heeft ook een keerzijde. Door de professionalisering is de sport zeker duurder geworden, met zijn allen zullen we er voor moeten zorgen dat de kosten beheersbaar blijven.”

Meer springstarts in 2023

“Gelukkig zien we ook nu nog groei, maar ook veranderingen. In 2023 hadden we meer geregistreerde starts in het springen dan in 2019, voor corona. Dat komt mede door ontwikkelingen in de sport zoals de lagere instaprubrieken en het springabonnement. Beide bedacht met het doel om de breedte van de sport te dienen en/of kosten te beperken.”

‘Als het plezier blijft, blijft de sport ook’

Ik denk dat de grootste veranderingen voor de toekomst het gevolg gaan zijn van een veranderende kijk op welzijn en de regeldruk die er is vanuit de overheid. Als paardensporter zullen we ons echt bewust moeten zijn van de maatschappelijke acceptatie. Maar als het plezier blijft, dan blijft de sport! Sta open voor veranderingen en ga mee met de tijd. Met zijn allen zullen we er daarbij ook voor moeten zorgen dat de sport bereikbaar blijft voor iedere liefhebber.”

