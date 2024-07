Luc Schelstraete over klacht tegen Dujardin: ‘De wijze en timing roepen vragen bij mij op’

Hippisch advocaat Luc Schelstraete heeft een open brief geschreven over de door collega Stephan Wensing ingediende klacht tegen Charlotte Dujardin en diens uitingen in de media. Schelstraete zet zijn vraagtekens bij de timing en de wijze waarop dit gemeld is.

Mijn verbazing was groot toen ik gisteren kennisnam van de door mr. Wensing aan Horses en de Hoefslag gegeven interviews met betrekking tot de door hem namens een anonieme cliënte bij de FEI en de BEF ingediende klacht van Horse Abuse begaan door Charlotte Dujardin.

Voel me geroepen te reageren

Laat ik vooropstellen dat Horse Abuse in geen enkele vorm mag worden geaccepteerd en door de daartoe bestaande autoriteiten bestreden dient te worden. Het is mij bekend dat zowel de FEI alsook de BEF klachten omtrent Horse Abuse zeer serieus nemen en zeer actief optreden. Als paardensport liefhebber en dressuurfanaat juich ik dit volmondig toe. Het is ook om deze redenen dat ik mij geroepen voel op de interviews te reageren nu naar mijn overtuiging de dressuursport ernstig nadeel is toegebracht.

De wijze en timing

De wijze en timing waarop hier wordt gehandeld roepen bij mij toch wel meer vragen op dan de verwijten aan het adres van Charlotte Dujardin zelf.

In genoemde interviews deelt Mr Wensing namens zijn anonieme cliënte mede dat deze wenste te voorkomen dat Charlotte Dujardin op de Olympische Spelen medailles zou winnen.

Met deze mededeling wordt wel duidelijk wat de anonieme cliënte heeft bewogen om eerst na zo’n lange periode van 4 of 2,5 jaar en slechts enkele dagen voor de Olympische Spelen in Parijs 1) bij FEI en BEF een klacht in te dienen en 2) omtrent de indiening van de klacht de publiciteit te zoeken.

Wanneer de klagende cliënte dierenwelzijn zo belangrijk vindt is het niet te begrijpen waarom men zo lang wacht met het indienen van klachten. Bovendien is men ook tot voorspoedige rapportering van beweerdelijke gevallen van Horse Abuse gehouden.

De FEI REGULATIONS zeggen hierover:

“Article 142-Abuse of Horses

No person may abuse a horse during an Event or at any other time……. Any person witnessing an Abuse must report it in the form of a Protest (Article 1c1) without delay ”

Niet ontvankelijk of beperkte sancties

Deze verplichting tot het indienen van een protest “without delay” is er juist op gericht om dierenleed te voorkomen. Het niet tijdig naleven door de klagende cliënte van deze meldplicht kan ertoe leiden dat de verweten klacht van Horse Abuse jegens Charlotte Dujardin niet ontvankelijk wordt verklaard dan wel de op te leggen sancties beperkt blijven.

Dressuursport in het algemeen wordt schade toegebracht

Zowel het tijdstip van de indiening van de klacht alsook het in de media middels interviews uiteenzetten dat er een klacht over Horse Abuse is ingediend met het oogmerk Charlotte Dujardin medailles op de komende Olympische Spelen te onthouden brengen de amazone schade toe.

Maar niet alleen de amazone in kwestie maar ook Team UK, de overige Olympiade deelnemers en de dressuursport in het algemeen. Dat al deze partijen nadeel ondervinden door het moment van de indiening van de klacht en door de uitingen in de media is toch wel duidelijk. Team UK mist een hoofdrolspeler, de andere Teams krijgen het stigma opgedrongen belang te hebben bij de ‘uitschakeling’ van Charlotte Dujardin.

Juryleden in het spel betrokken

Zonder enige onderbouwing worden ook de dressuur juryleden in het ‘spel’ betrokken wanneer men suggereert dat deze juryleden ‘spastische bewegingen’ waarderen. Wanneer je zoiets leest denk je eerst dat je in een hilarisch toneelstuk bent beland maar het blijkt een citaat van de advocaat die een anonieme cliënte vertegenwoordigt in een persoonlijke actie jegens Charlotte Dujardin. Mitsdien worden ook bewust de dressuurjuryleden in een kwaad daglicht gesteld en beschadigd.

Belangen niet onnodig of ontoelaatbaar schaden

Naar mijn mening hadden Mr Wensing en diens cliënte met al deze belanghebbenden en belangen rekening dienen te houden bij het besluit tot en de wijze van indiening van de klacht alsook bij de uitingen in de media.

Door dit na te laten kan men zich afvragen of de advocaat heeft gehandeld zoals hem betaamde? Ik noem de Gedragsregels op de Advocatuur welke met zich mede brengen dat men de gerechtvaardigde belangen van anderen niet onnodig of ontoelaatbaar mag schaden.

Waar klachten thuis horen

Een en ander klemt temeer daar de BEF en FEI zeer wel in staat zijn om misstanden te vervolgen. De binnenkomende meldingen van Horse Abuse worden door deze organisaties zeer serieus opgepakt en waar mogelijk vervolgd. Dat is ook waar deze klachten thuishoren. Niet in de media.

Afgehandeld

Wanneer de FEI 4 of 2,5 jaar geleden de klacht in behandeling had genomen was deze voor iedereen vervelende kwestie al lang afgehandeld en, zo bewezen en aanleiding tot enige sanctie, ook voor Charlotte Dujardin achter de rug zodat zij als teamlid naar Parijs kon.

Luc Schelstraete